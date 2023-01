"Meurtres en eaux troubles" : Épisode inédit diffusé sur France 3 dimanche 29 janvier 2023

Dimanche 29 janvier 2023 à partir de 21:10, France 3 vous proposera un épisode inédit de la série "Meurtres en eaux troubles" suivi de deux autres épisodes en rediffusion.

21:10 La vengeance aux deux visages (Inédit)

Une jeune fille, Lisa Schwegelin, vient signaler un meurtre à la brigade criminelle de Bregenz. Elle décrit la victime et le déroulement de l’assassinat pendant la danse des esprits du Festival de la nature. Mais cet événement n’aura lieu que le lendemain. Comment Lisa a-t-elle pu voir ce meurtre ? Hannah Zeiler et Micha Oberländer enquêtent sur cette orpheline fragile, surprotégée par son demi-frère, qui vit recluse dans une ferme d’alpage.

22:40 Le meurtre du Saint-Sang

Marlene Stöhr, une cavalière, est victime d’une tentative d’assassinat lors de la traditionnelle procession équestre du Saint-Sang. Durant son transport à l'hôpital, entre la vie et la mort, Zeiler et Oberländer mènent l'enquête avec Komlatchek. Marlene travaillait dans un haras géré par son filleul Ferdinand. Celui-ci est en conflit avec son père alcoolique depuis le décès de sa mère dans l'incendie du haras...

00:10 La villa hantée

En explorant une villa abandonnée, trois enfants assistent à une lutte mortelle entre deux hommes. Le meurtrier présumé retourne sur les lieux accompagné de son avocate Mia Burgstaller pour s’expliquer avec la police. Les questions se multiplient pour les enquêteurs Oberländer et Zeiler, quand ils découvrent que la victime n’est autre que le beau-père de l’avocate. De plus celle-ci est la propriétaire de la maison où l’attaque a eu lieu, et peu de temps avant, sa fille y a fait une tentative de suicide. L’endroit est-il maudit comme le veut la légende, ou y a-t-il une explication plus rationnelle ?