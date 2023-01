"Balthazar" saison 5 : Épisode 3 « La bombe humaine » jeudi 2 février 2023 sur TF1

Jeudi 2 février 2023 à 21:10, TF1 diffusera un nouvel épisode inédit de la saison 5 de la série “Balthazar” avec Tomer Sisley et Constance Labbé : « La bombe humaine ».

Rappel de l'histoire...

Raphaël Balthazar est le médecin légiste le plus doué de sa génération ; il sait faire parler les morts comme personne. Il fascine autant qu'il exaspère, car il se moque des normes et des conventions. Il devient le coéquipier de la capitaine de police Hélène Bach aux côtés de qui il est confronté aux enquêtes meurtrières les plus complexes.

Épisode 5x03 La bombe humaine



Balthazar est de retour à l'IML avec sa fille, Alice, qu'il a sur les bras 48 heures, le temps qu'elle soit placée.

Pour se refaire la main, il autopsie une vieille dame, mais en l'ouvrant avec Eddy, Fatim et Olivia, il découvre... une bombe. Dans dix minutes, elle explose. Heureusement Balthazar, conseillé à distance par Camille, la désamorce in extremis.

La soirée se poursuivra sur TF1 avec la rediffusion de 5 épisodes des précédentes saisons.