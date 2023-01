"Profession : reporter" : Mini-série inédite à voir sur ARTE jeudi 2 février 2023 (vidéo)

Jeudi 2 février 2023 à 20:55, ARTE diffusera les 3 premiers épisodes de "Profession : reporter", une mini-série inédite virevoltante dans les coulisses d’un journal télévisé, portée par des personnages pétris de contradictions.

Gros succès en Australie (une deuxième saison va bientôt y être diffusée), cette série se démarque par son ton et son rythme porteurs d’un sympathique parfum des années 1980.

En recréant les coulisses d’un journal télévisé dans une chaîne grand public de l’époque, Profession : reporter ne lorgne pas du côté de la nostalgie mais recherche plutôt l’authenticité à travers la peinture d’une galerie de personnages justes et attachants, tous pétris de contradictions.

Dans ce monde où misogynie, paternalisme et homophobie sont la norme, pas facile de concilier son identité avec le désir de s’accomplir professionnellement, surtout si l’on veut passer à la télévision. Aux côtés de Helen et de Dale, on va et vient entre les actualités marquantes du début de l’année 1986 et les secousses intimes que vivent les personnages, en quête d’un chemin dans un monde en mutation.

Entre drame et comédie, ce regard sensible sur une époque à la fois lointaine et pleine de similitudes avec la nôtre met en lumière des comédiens remarquables autour de la charismatique Anna Torv (Fringe, Mindhunter).

20:55 Épisode 1

Melbourne, janvier 1986, dans les coulisses de l’émission News at Six : le jeune reporter Dale Jennings rêve d’occuper le devant de la scène, tandis que Helen Norville, coprésentatrice des informations du soir, souffre de la présence paternaliste de son partenaire Geoff Walters, un journaliste de la vieille école. Lorsque le directeur de l’émission demande à Dale de faire équipe avec Helen pour contenir ses ambitions, le jeune homme accepte dans l’espoir d’accéder à une promotion. Leur relation se transforme en une alliance fragile à la faveur de la tragique nouvelle de la semaine, l’explosion de la navette spatiale Challenger…

21:50 Épisode 2

Début février 1986. La salle de rédaction est en ébullition à l’approche de la comète de Halley. Lindsay, le directeur de l’information, souhaiterait se séparer de Geoff, la tête d’affiche du journal, dont les audiences baissent. Helen, sous la pression, succombe à l’une de ces crises d’angoisse qui ont fait sa réputation. Dale, lui, aspire à remonter la pente après son premier direct désastreux. Il se rapproche encore de sa nouvelle amie, au risque de trahir ses véritables préférences.

22:45 Épisode 3

Dale semble prêt à s’engager dans une relation durable avec Helen. Au bureau, les allusions à leur idylle sont interrompues par une nouvelle retentissante : après la découverte de nouveaux indices, Lindy Chamberlain, une mère accusée d’infanticide, est innocentée. Helen et Dale sont envoyés en reportage sur le terrain, la direction de la chaîne proposant de payer une forte somme pour un entretien exclusif. Geoff, qui n’a pas été mis dans la confidence, tente d’obtenir l’interview de son côté.

Les trois derniers épisodes seront diffusés jeudi prochain sur ARTE.