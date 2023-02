"Blanca" : Résumé des épisodes 9 & 10 diffusés sur M6 samedi 4 février 2023

Samedi 4 février 2023 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir deux nouveaux épisodes épisodes de “Blanca”, une série Italienne inédite en France, dans laquelle l'héroïne, consultant pour la police, est non voyante.

Rappel de l'histoire...

Blanca, une jeune femme aveugle, peut enfin réaliser son rêve : devenir consultante pour la police. Elle se lance dans ce nouveau challenge avec l’enthousiasme et l’ironie qui la caractérisent.

Bien déterminée à passer au-dessus du scepticisme et des a priori de ses nouveaux collègues, elle compte démontrer de quoi elle est capable. Si Blanca ne peut pas voir ce que tout le monde voit, elle entend ce que personne d’autre n’entend... Un atout essentiel pour résoudre les enquêtes ! Mais entre son enthousiasme et son imprudence, elle risque de ne pas voir les dangers qui la guettent...

21:10 Épisode 9 Traces (Partie 1)

Un homme vient signaler la disparition de sa petite amie, Caterina. Blanca mène l'enquête et découvre le corps de la jeune fille sans vie dans un immeuble. Giorgio Piccardo, ex-amant de la mère de Liguori, se présente au commissariat pour faire une déposition spontanée. Pour le capitaine Liguori, il n'y a aucun doute, Piccardo était l'amant de Caterina et son assassin. Nanni continue à droguer Blanca tout en jouant au petit ami parfait…

22:10 Épisode 10 Traces (Partie 2)

Après son altercation avec Piccardo, Liguori est retiré de l'enquête. Blanca et Bacigalupo continuent à chercher l'assassin de Caterina et interrogent les anciennes collègues de la victime. Liguori rumine son passé et Nanni semble fin prêt à passer à la prochaine étape de son plan diabolique.

Les deux derniers épisodes de la série seront diffusés samedi prochain sur M6.