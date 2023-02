"Meurtres en eaux troubles" : Épisode inédit sur France 3 dimanche 5 février 2023

Dimanche 5 février 2023 à partir de 21:10, France 3 vous proposera un épisode inédit de la série "Meurtres en eaux troubles" suivi d'un second épisode en rediffusion.

Rappel de l'histoire de la série...

Dans la région du lac de Constance, la commandant de police autrichienne Hannah Zeiler et le commandant allemand Micha Oberländer doivent coopérer ensemble. Autant Hannah est froide, mutique et concentrée, autant Micha est bavard et désorganisé. Malgré leurs différences, ils vont s’épauler l’un et l’autre pour résoudre les crimes les plus divers…

21:10 Parmi les loups (Inédit)

Hans-Joachim Hoppe, un adepte de la chasse aux grands prédateurs, est retrouvé percé de pieux dans une ancienne fosse à loup. Il logeait dans une pension tenue par Melanie Bodenbach, la mère d’un petit garçon mutique, qui a vécu un trauma quelques années auparavant. Hannah Zeiler et Micha Oberländer s’intéressent à plusieurs suspects, dont un jeune militant de la cause animale qui se trouve être ami avec la fille de Micha, Luna.

22:40 Le cercle de l'âme

Suite à un signalement, Zeiler et Oberländer retrouvent un nouveau-né abandonné dans un panier sur le lac de Constance. La mère, retenue captive, a réussi à laisser un message de détresse à l’intérieur du panier avec d’étranges symboles, ainsi que son nom : Rita Hafner. Or celle-ci avait disparue 6 mois auparavant, et les enquêteurs pensaient qu’elle avait été assassinée par son amant. Cette nouvelle découverte va les obliger à reprendre l’enquête depuis le début, et les plonger dans le folklore lié à l’histoire locale.