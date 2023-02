"S.W.A.T." mardi 7 février 2023 sur TF1 : Résumé des 3 épisodes diffusés cette semaine

Mardi 7 février 2023 à 21:10, TF1 diffusera les trois derniers épisodes inédits de la 5ème saison de la série “S.W.A.T.” avec Shemar Moore dans le rôle de Daniel "Hondo" Harrelson.

Daniel Harrelson, surnommé Hondo, est un sergent du S.W.A.T. (Special Weapons And Tactics) de Los Angeles. Au quotidien, il est tiraillé entre ses origines modestes et son devoir envers ses coéquipiers.

21:10 Épisode 5x18 L'élément déclencheur



Hicks assiste, impuissant, à l'assassinat de l'un de ses plus vieux amis par une jeune femme dont le seul but est de venger sa sœur. Hondo et son équipe tentent de mettre un coup d'arrêt à sa quête meurtrière. Dans le même temps, Luca ne sait plus quoi faire avec son frère, Terry, qui a de nouveau été arrêté. Entre les deux hommes, la rupture semble définitive...

21:55 Épisode 5x19 Évasion en plein ciel



Street est envoyé à Miami où il est rejoint par le marshal Urbano avec qui il est chargé d'escorter Peter Galloway, un criminel endurci, jusqu'à Los Angeles. Mais peu de temps après le départ du vol, Galloway et deux de ses complices parviennent à prendre le contôle de l'avion. Prévenus par les autorités aériennes, Hondo et son équipe disposent de cinq heures pour trouver un moyen de neutraliser les pirates de l'air quand ils atterriront à Los Angeles. De son côté, Street, aidé d'une hôtesse, tente de faire de même.

22:45 Épisode 5x20 La nouvelle Californie



Hondo et son équipe interviennent pour stopper deux adolescents qui tirent sur la police depuis une maison. Ils découvrent un atelier clandestin de modification d'armes. Le propriétaire vient de passer une grosse commande à un groupe de terroristes qui veulent assassiner la gouverneure de Californie. Cabrera remplace Chris au sein de l'équipe, guidée par Deacon qui lui explique comment évacuer la pression liée à leur travail. Chris se rend au chevet de Mama Pina, mourante, et lui promet de la remplacer à la tête de sa maison. Elle annonce sa démission du S.W.A.T. à Hondo. Street y voit l'occasion de concrétiser leur relation mais elle refuse, sans toutefois pouvoir lui avouer qu'elle ne l'aime pas.

À la suite de ces 3 épisodes inédits, TF1 rediffusera deux autres épisodes des précédentes saisons.

Les deux derniers épisode de la saison 5 seront diffusés mardi prochain.