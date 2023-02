"Balthazar" saison 5 : Épisode 4 « La vérité est ailleurs » jeudi 9 février 2023 sur TF1

Jeudi 9 février 2023 à 21:10, TF1 diffusera un nouvel épisode inédit de la saison 5 de la série “Balthazar” avec Tomer Sisley et Constance Labbé : « La vérité est ailleurs ».

Rappel de l'histoire...

Raphaël Balthazar est le médecin légiste le plus doué de sa génération ; il sait faire parler les morts comme personne. Il fascine autant qu'il exaspère, car il se moque des normes et des conventions. Il devient le coéquipier de la capitaine de police Hélène Bach aux côtés de qui il est confronté aux enquêtes meurtrières les plus complexes.

Épisode 5x04 La vérité est ailleurs

Alors que Balthazar tente de remplir son rôle de père pour Alice, mais aussi de gérer la nuit passée avec Olivia, il est appelé sur une drôle d'affaire.

Un car de retraités a été retrouvé vide dans un champ : les six personnes âgées se sont volatilisées. Le chauffeur parle d'une grande lumière blanche et dans le champ, les enquêteurs découvrent un immense crop circle.

Pourrait-il s'agir d'extraterrestres ?

La soirée se poursuivra sur TF1 avec la rediffusion de 5 épisodes des précédentes saisons.