"Le Voyageur" : Deux épisodes à revoir mardi 14 février 2023 sur France 3 avec Bruno Debrandt

Mardi 14 février 2023 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de la série "Le Voyageur" avec Bruno Debrandt.

Rappel de l'histoire de la série...

Tom Bareski est un commandant de police en disponibilité. Il continue de faire son travail, en marge de la procédure, en enquêtant sur des affaires non élucidées. Quelques années auparavant, le capitaine Kandinsky avait fait la rencontre du « Voyageur ». Après la mort de ce dernier, il décide de se mettre, lui aussi, en disponibilité de la police et de mener ses propres enquêtes.

Un nouveau héros qui prend la relève du commandant Bareski et poursuit la mission que ce dernier s’était donnée : rendre justice à des familles démunies, désespérées de ne pas connaître la vérité sur la disparition d’un proche.

21:10 La vallée de la peur



Yann Kandinsky s’est mis au vert. Mais lorsqu’il apprend qu’Yves Cesnoz a été remis en liberté et qu’il est de nouveau accusé de la disparition d’une jeune femme, Angélique Martin, le Voyageur lève le camp pour se rendre au Pays basque.

En 2001, Cesnoz avait écopé d’une lourde peine pour le meurtre de Juliette Lemoine, une jeune femme assassinée une semaine après son enlèvement. Mais Kandinsky n’a jamais cru à la culpabilité de Cesnoz.

Angélique a disparu trois jours plus tôt, il est donc encore possible de la tirer des griffes de son ravisseur et d’identifier enfin le vrai meurtrier.

Avec : Bruno Debrandt (Yann Kandinsy), Fleur Geffrier (Capitaine Claudia Etchar), Maëlle Mietton (commissaire Elise Macena), Guillaume Faure (Maire Paul Bayles), Jérémie Covillault (Frédéric Lemoine), Françoise Pinkwasser (Monique Martin)

Avec la participation de Pierre Arditi (Yves Cesnoz).

22:40 Au bout de la nuit



Une jeune femme, Justine, bondit sur un conducteur, Laurent, qui gare son véhicule sur le parking d’un hôtel en Val de Loire. Elle a reconnu celui qui l’a harcelée sur la route. Le lendemain, elle est retrouvée assassinée. Laurent est arrêté. Il a été filmé par les caméras de surveillance, quittant la chambre de la victime.

Yann Kandinsky se lance dans une de ses enquêtes les plus délicates : Laurent est son frère.

Avec : Bruno Debrandt (Yann Kandinsky), Maëlle Mietton (Elise Macena), Marianne Fabbro (Justine Roussel), Jérémy Malaveau (Laurent Kandinsky), Bruno Lochet (Daniel), David Ayala (Manuel Ruffa), Céline Vitcoq (Christine), Stéphanie Bataille (Capitaine Thills), Candice Bouchet (Lieutenant Berthier).