"Le crime lui va si bien" : Épisode inédit sur France 2 vendredi 17 février 2023 (vidéo)

Vendredi 17 février 2023 à 21:10 sur France 2, retrouvez la capitaine Gaby Molina interprétée par Claudia Tagbo dans un épisode inédit de la série "Le crime lui va si bien".

"Le crime lui va si bien" revendique le droit à la légèreté et à la fantaisie. Cette collection de comédies policières veut tendre un miroir sur la France d’aujourd’hui, et porter un regard vrai et sincère sur cette ruralité située authentique, entre ville et campagne.

La part belle est, ici, faite aux femmes : Gaby (Claudia Tagbo) possède la singularité d’être à la fois flic et paysanne. Franche, directe, déterminée en toutes circonstances, elle a des méthodes bien à elle qui la font souvent flirter avec l’illégalité. Céline (Hélène Seuzaret), sa coéquipière, est une fille droite et respectueuse des règles, mais à la personnalité complexe, ce qui l’amène paradoxalement à faire preuve d’audaces inattendues. Un match entre deux forts tempéraments qui, dans cette comédie de caractères, s’affrontent souvent sur les moyens mais s’allient sur l’essentiel : résoudre leur enquête !

Épisode 6 Sosie or not sosie

Au volant d’une décapotable américaine, le cadavre de Johnny Hallyday ! Enfin, pas le vrai Johnny… mais son sosie.

Gaby Molina et Céline Richer mènent une enquête à paillettes dans l’univers de ceux qui cultivent leur ressemblance avec des stars pour gagner leur vie. Pour comprendre les rivalités et jalousies de ce beau monde, nos deux flics n’hésitent pas : elles postulent pour intégrer la troupe du « Sosie Show 90 », Gaby en Tina Turner et Céline en Larusso !

Une enquête au cours de laquelle Gaby se découvre de tels talents scéniques qu’elle finira par se demander si elle ne devrait pas arrêter le métier de flic pour partir en tournée. Simply the best !...

Cet épisode est en sélection à la 25ème édition du Festival TV de Luchon.

En Guests dans cet épisode : Julien Boissier-Descombes (Socrate), Cyril Desbard (Aristote), Isabelle Habiague (Françoise Barnetti), Julien Cafaro (Didier Trejero), Mathilde Mosnier (Aude Vinclair)...