"Crimes parfaits" : 2 épisodes inédits diffusés sur France 3 mardi 21 février 2023

Mardi 21 février 2023 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de découvrir deux épisodes inédits la série “Crimes parfaits” : « Le pied à l'étrier » et « D'une pierre, deux coups ».

21:10 Le pied à l'étrier



Émilie Sagnol, 35 ans, palefrenière au haras de Madame Van der Built, sabote la selle de Tom Ricard pour lui faire perdre un prestigieux concours de saut. Mais le champion se coince le pied dans l’étrier et, trainé par sa monture sur plus de deux cents mètres, succombe à ses blessures.

Acculée, Émilie sème des indices au fil de l’enquête pour faire accuser Gérald, le groom de Tom Ricard. Un subterfuge qui, loin de l’innocenter, va permettre à Agnès et Thibaud de résoudre cet homicide involontaire presque parfait.

22:00 D'une pierre, deux coups



Aurélie Lelièvre, la quarantaine, ornithologue et auteure d’ouvrages de vulgarisation à succès sur la nature, use d’une mise en scène spectaculaire et ingénieuse pour tuer son mari Robert Lelièvre, 50 ans, gynécologue-obstétricien et directeur d’une clinique à succès, qui est retrouvé mort au bord de sa piscine, le crâne défoncé par une tortue tombée du ciel.

Agnès et Thibaud sont appelés sur les lieux pour y voir clair dans cette mort plus qu’étrange.

La soirée se poursuivra sur France 3 avec la rediffusion de deux autres épisodes des précédentes saisons.

22:50 Master du crime

C’est une enquête particulièrement complexe qui attend le commandant Claire Moreno et son adjoint Hubert de Montalembert. Dans la bibliothèque de l’université, les enquêteurs découvrent le corps d’un étudiant gisant au milieu d’une fausse scène de crime mise en place par le professeur Lise Lenoir pour illustrer son cours de criminologie. La multitude d’indices rend les policiers quelque peu perplexes : difficile en effet d’y démêler le vrai du faux.

Malgré tout, il ne faut pas longtemps à Claire pour soupçonner l’enseignante, son amie de longue date, au grand dam d’Hubert, qui ne peut croire en la culpabilité de son ancien mentor. D’autant plus que Lise Lenoir a un alibi imparable : elle jouait au poker avec Claire à l’heure du crime.

Alors pourquoi Claire persiste-t-elle à soupçonner son amie ? Et pourquoi cette femme, dont la réputation a dépassé les murs de l’université, aurait-elle décidé d’éliminer son meilleur étudiant ? Entre ces deux spécialistes du crime, la partie ne fait que commencer…

23:40 Un coeur sombre

Claire Moreno et son adjoint Hubert de Montalembert sont appelés pour constater le décès d’un agent d’entretien à l’aquarium de la ville. Simple infarctus inévitable ou crime parfait ? La question ne reste pas longtemps en suspens grâce à l’instinct et à l’esprit de déduction de Claire Moreno.

Lorsque l’autopsie confirme le piratage du simulateur cardiaque de la victime, commence alors une enquête singulière. Au sein de cet aquarium, les prédateurs ne sont pas forcément ceux que l’on croit. Rapidement, les soupçons de nos deux enquêteurs s’orientent sur la vétérinaire du parc. Brillante et sympathique, Marie Michalik, mère d’une enfant autiste, n’a pourtant rien d’une coupable idéale…