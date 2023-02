"L'abîme" : Les épisodes 5 & 6 diffusés diffusés sur France 2 mercredi 22 février 2023

Mercredi 22 février 2023 à 21:10, France 2 vous proposera de découvrir le final de "L'abîme", une série à suspense avec Sara Mortensen et Gil Alma, avec la diffusion des deux derniers épisodes.

Rappel de l'histoire...

Elsa et Laurent Lacaze ont tout du couple modèle : très amoureux et mariés depuis vingt ans, ils sont les parents dévoués de Lucie, une adolescente pétillante. Pourtant, un matin, Elsa ne rentre pas de son jogging habituel et disparaît sans laisser de trace. Le monde de Laurent, et de sa fille, se teinte d’abord d’angoisse… Puis finit par s’écrouler lorsque la police leur apprend qu'Elsa n’est pas la personne qu’elle prétend être. Laurent doit se rendre à l’évidence : la femme dont il est amoureux est une énigme. Une énigme dont le passé ressurgit aujourd’hui.

21:10 Épisode 5

Elsa et Laurent, acculés, se rendent. Interrogée par Stéphanie, cette meilleure amie qu’elle n’a pas vue depuis vingt ans, Elsa s’entête à nier les meurtres dont on l’accuse… En ce qui concerne son implication dans la disparition de son frère, elle n’est plus si sûre d’elle.

22:00 Épisode 6

Alors que l’enquête est sur le point d’être bouclée et que la coupable a fait des aveux, le lieutenant Martineau a des doutes. Laurent et Lucie tentent avec difficulté de reprendre le cours de leur vie, mais Victoire, elle, décide de soutenir sa fille, malgré les convictions de son mari. Que s’est-il vraiment passé vingt ans auparavant, le soir où le petit Valentin Duvack a disparu ?