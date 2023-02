"La fille de Kiev" : Les 3 derniers épisodes diffusés sur ARTE jeudi 23 février 2023 (vidéo)

Jeudi 23 février 2023 à partir de 20:55, ARTE diffusera les trois derniers épisode de la mini-série inédite "La fille de Kiev", un polar vénéneux adapté d'un roman du journaliste d’investigation Drago Hedl.

La mort de plusieurs adolescentes plonge un quatuor d’enquêteurs dans une âpre quête de justice entre la Croatie et Kiev. Servi par la vedette ukrainienne Kseniia Mishina, ce polar vénéneux adapte un roman du journaliste d’investigation Drago Hedl, inspiré d’une histoire vraie.

Série noire

Au royaume de la pédocriminalité, tous pourris…

Adaptant un roman, fondé sur une histoire vraie, du journaliste d’investigation croate Drago Hedl, Dalibor Matanic (Un soleil de plomb, prix du jury "Un certain regard" à Cannes en 2015) orchestre une série aussi noire qu’un polar scandinave sur l’exploitation sexuelle d’adolescentes et le "silence" (traduction du titre original croate) qui permet aux gangs criminels d’Europe de l’Est d’échapper à la justice.

Tournés entre Kiev et la Croatie quelques mois avant l’invasion russe en Ukraine, les six épisodes plongent un quatuor d’enquêteurs dissemblables mais opiniâtres – l’épouse d’origine ukrainienne d’un oligarque croate, interprétée par l’actrice vedette en Ukraine Kseniia Mishina, deux flics et un journaliste croate – dans un maelström vénéneux au dénouement tragique.

20:55 Épisode 4

Le corps sans vie de Kozul est repêché dans la Drave.

La relation se tend entre Vlado et Stribor lorsque ce dernier lui confie avoir suivi Visnja jusqu’à un appartement où se rendaient aussi Ivana et Sanja avant leur mort. Après avoir été suspendu, Vlado retrouve son poste grâce à Stribor qui a intercédé auprès d’Ivan Horvatic pour qu’il fasse pression sur Jakic, son supérieur.

L'entreprise de transport Paradiso est dans la ligne de mire des enquêteurs. Son dirigeant, Roko, tombé jadis pour vol et extorsion, est devenu un prospère entrepreneur mais aussi l’un des soutiens de la campagne de Horvatic, qui ambitionne d’être nommé à la tête du ministère de l’Intérieur. Mais Roko pourrait également faire partie d’un gang de trafiquants d'êtres humains qui enlève et prostitue des mineures à l’Ouest.

À Kiev, Nikolaï parvient à convaincre Ioulia d’attirer Viktor dans un piège.

21:50 Épisode 5

Avec l'aide du journaliste d'investigation Stribor, Vlado et Vesna parviennent à identifier Roko comme l'instigateur de la série de meurtres. Visnja confie à Vesna que Roko l'a exploitée sexuellement, elle et d'autres filles, en échange de cigarettes et de crédits de téléphone portable. Ce qui surprend Vesna, c'est que la plupart des résidentes du foyer avaient un casier judiciaire dont nulle trace ne subsiste au commissariat.

Pendant ce temps, Olga se rend à Kiev avec Stribor pour interroger Viktor, retenu par Nikolaï.

22:45 Épisode 6

Vesna et Vlado soupçonnent Jakic, leur supérieur, d’avoir effacé dans le serveur de la police les dossiers d’Ivana et de Sanja.

Inquiète de la disparition de Visnja, Vesna part à sa recherche. Elle la trouve au bord de la Drave, inanimée après avoir été sauvagement battue.

De leur côté, Olga, Stribor et Nikolaï retournent à la cache où Viktor est retenu prisonnier pour lui remettre l’argent promis pour ses révélations.

Vlado, de son côté, monte une opération pour arrêter Roko. Mais l’interpellation vire au drame.

Résolue à avoir une explication à Kiev avec Sergueï, le directeur de sa fondation, Olga s’invite à sa table. La discussion tourne court lorsque le convive avec lequel Sergueï dîne la met en garde contre ce qu’elle pourrait révéler...