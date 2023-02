"Le crime lui va si bien" : nouvel inédit vendredi 24 février 2023 sur France 2

Vendredi 24 février 2023 à 21:10 sur France 2, retrouvez la capitaine Gaby Molina interprétée par Claudia Tagbo dans un épisode inédit de la série "Le crime lui va si bien".

"Le crime lui va si bien" revendique le droit à la légèreté et à la fantaisie. Cette collection de comédies policières veut tendre un miroir sur la France d’aujourd’hui, et porter un regard vrai et sincère sur cette ruralité située authentique, entre ville et campagne.

La part belle est, ici, faite aux femmes : Gaby (Claudia Tagbo) possède la singularité d’être à la fois flic et paysanne. Franche, directe, déterminée en toutes circonstances, elle a des méthodes bien à elle qui la font souvent flirter avec l’illégalité. Céline (Hélène Seuzaret), sa coéquipière, est une fille droite et respectueuse des règles, mais à la personnalité complexe, ce qui l’amène paradoxalement à faire preuve d’audaces inattendues. Un match entre deux forts tempéraments qui, dans cette comédie de caractères, s’affrontent souvent sur les moyens mais s’allient sur l’essentiel : résoudre leur enquête !

Épisode 7 À l'italienne

Alors que rien ne va plus dans la relation entre Gaby et Céline, voilà qu’on découvre dans un fossé, abattu d'une balle entre les deux yeux, un paisible réparateur de vélos d’origine italienne.

En creusant son passé, les deux flics découvrent avec stupeur que cet homme était lié à la mafia italienne. Céline s’emballe aussitôt sur cette piste, tandis que Gaby sent que la vérité est probablement ailleurs. Pas de quoi arranger les relations de leur binôme… Et si elles décidaient finalement de se séparer ?

En Guests dans cet épisode : Maïssa Diawara (Nora), Lois Schlieper (Benitto/Florian), Jean-Louis Barcelona (Pichetti), Vincent Launay-Franceschini (Nicolas Legoff), Christian Loustau (Angelo Sechan)...