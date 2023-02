"Avenir" : Les épisodes 1 & 2 diffusés lundi 27 février 2023 sur TF1 (vidéo)

Lundi 27 février 2023 à 21:10, TF1 diffusera les deux premiers épisodes de la mini-série "Avenir" avec Kev Adams, Natacha Lindinger et Guillaume de Tonquédec.

L'histoire en quelques lignes...

Eliott, 31 ans, vit avec sa sœur handicapée et s’ennuie dans son travail de vendeur d’électroménager qui ne le passionne pas. Un soir, il s’amuse à envoyer un message à la première adresse mail qu’il avait étant plus jeune. Suite à un bug informatique, il commence à communiquer avec le petit garçon qu’il a été 20 ans plus tôt et voit alors sa vie bouleversée.

Le petit et le grand Eliott vont tout faire pour reprendre leur vie en main et tenter de réaliser leurs rêves. Mais ils vont rapidement comprendre que jouer avec le passé peut avoir de lourdes conséquences...

21:10 Épisode 1 Eliott

Entre les factures impayées et Olivia, sa sœur en fauteuil roulant avec laquelle il vit, Eliott ne trouve pas le courage de demander Émilie en mariage. Un jour, son collègue lui apprend qu’il peut se faire de l’argent en revendant l’adresse mail de son enfance. Dès sa première connexion, une chose extraordinaire se produit : Eliott échange avec l’enfant qu’il était en 2001 !

22:05 Épisode 2 Olivia

Après avoir changé son passé, Eliott se réveille dans une nouvelle réalité. Il est devenu un patron détesté, son meilleur ami est devenu son chauffeur et Émilie est sur le point d’épouser Kamel ! Il demande alors de l’aide à son lui de 2001 pour tenter de rechanger le cours des choses. Mais petit Eliott, perturbé, se retrouve à consulter un psychiatre, le docteur Sax.