"Le crime lui va si bien" : 3 épisodes à revoir vendredi 3 mars 2023 sur France 2

Vendredi 3 mars 2023 à partir de 21:10, France 2 vous proposera de voir ou de revoir 3 épisodes de la série "Le crime lui va si bien" avec la capitaine Gaby Molina interprétée par Claudia Tagbo.

"Le crime lui va si bien" revendique le droit à la légèreté et à la fantaisie. Cette collection de comédies policières veut tendre un miroir sur la France d’aujourd’hui, et porter un regard vrai et sincère sur cette ruralité située authentique, entre ville et campagne.

21:10 Mauvais rôle

Dix ans que Gaby n’avait pas revu Antoine, son ex-mari et père de son fils.

C'est sur le plateau de tournage d’une série policière, dont il est le comédien principal et Gaby la conseillère technique, que les retrouvailles mouvementées ont lieu.

Mais lorsque Gaby et Céline découvrent sur une décharge le cadavre mutilé d’une joueuse de poker, très vite la fiction va rejoindre la réalité …

22:45 Intime conviction

Au départ, la capitaine Gaby Molina n'était pas du tout censée s'occuper de cet accident de voiture mortel dans un virage réputé dangereux en rase campagne, c'est du ressort des gendarmes.

Mais Gaby a autant de flair que son chien truffier. Elle en est sûre : Harry Fergusson, écrivain anglais installé depuis 20 ans dans son village, a été assassiné. Retrouvé mort au volant de sa Triumph, le meurtre a été maquillé en accident. Et elle va le prouver, quitte à délaisser ses affaires en cours.

Avec l'aide de son indic, Vargas, elle ne tarde pas à découvrir qu'Harry Fergusson allait publier un livre dans lequel il dénonçait un crime resté impuni...

00:20 À l'italienne

Alors que rien ne va plus dans la relation entre Gaby et Céline, voilà qu’on découvre dans un fossé, abattu d'une balle entre les deux yeux, un paisible réparateur de vélos d’origine italienne.

En creusant son passé, les deux flics découvrent avec stupeur que cet homme était lié à la mafia italienne. Céline s’emballe aussitôt sur cette piste, tandis que Gaby sent que la vérité est probablement ailleurs. Pas de quoi arranger les relations de leur binôme… Et si elles décidaient finalement de se séparer ?