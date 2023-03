"Les enquêtes de Murdoch" : 2 épisodes inédits dimanche 12 mars 2023 sur France 3

Dimanche 12 mars 2023 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de découvrir deux nouveaux épisodes inédits de la série "Les enquêtes de Murdoch".

Cette série met en scène les enquêtes policières de William Murdoch, inspecteur dans la ville de Toronto à la fin du XIXe siècle. Celui-ci résout des enquêtes criminelles à l'aide de techniques scientifiques d'avant garde.

21:10 La traque (inédit)



Murdoch part à la poursuite de Percival Giles, qui s'est échappé de la prison de Kingston. L'ancien commissaire ne semble pas être motivé par une envie de liberté. Mais un autre inspecteur se lance aussi dans cette traque et il semble bien moins disposé à écouter les raisons de cette évasion.

21:50 Le crime du Toronto Express (inédit)



Le Docteur Ogden, Effie Newsome, Louise Cherry, Violet Hart et l'inspecteur Brackenreid rentrent d'un tournoi de volley-ball quand leur train déraille. Cet accident apparaît vite suspect aux yeux de Julia et de Brackenreid.

À la suite de ces deux inédits, France 3 vous proposera de voir ou de revoir trois quatre autres épisodes.

22:35 A l'automne de la vie (rediffusion)



Alors que les Murdoch dînent avec le docteur Osler, mentor de Julia à la faculté de médecine, un homme les interrompt en affirmant qu'Osler a tué son père. Il semblerait que ce dernier se soit en fait suicidé. En effet, on trouve près de lui une bouteille de chloroforme et un journal citant le docteur Osler qui, lors d'une conférence, a dit en plaisantant que les sexagénaires devraient être euthanasiés. Bientôt, d'autres hommes se suicident de la même façon... Mais pour Murdoch, il s'agit plutôt d'une série de meurtres... Pendant ce temps, John Brackenreid poursuit sa formation, Julia embauche une nouvelle assistante et la journaliste Louise Cherry harcèle George pour avoir un scoop.

23:15 11, Murdoch Street (rediffusion)



M. et Mme Banerjee, en poste diplomatique à Ottawa, n'ont plus de nouvelles de leurs fils, pensionnaires dans un collège très huppé de Toronto. Ils s'adressent à Murdoch pour les retrouver. N'arrivant pas à soutirer des informations aux élèves, Murdoch envoie John Brackenreid en immersion au pensionnat. Très vite, ce dernier parvient à se lier d'amitié avec les amis des frères Banerjee. Pendant ce temps, le projet de Julia avance. Marilyn Clark fait des tentatives de synthétisation d'hormones et les teste sur des lapines stériles. L'espoir de Julia augmente...

00:00 L'accident (rediffusion)



En voulant éviter une femme traversant la rue, un automobiliste fait une embardée et rentre dans un omnibus. Malheureusement, un piéton se retrouve coincé entre les véhicules. C'est Mr. Dilbert, l'ancien chef de Brackenreid, du temps où on l'avait "muté" aux archives. Le diagnostic de Julia révèle que toute tentative de le dégager risque de le tuer. Murdoch remarque quelques anomalies laissant penser qu'on a saboté la voiture et mène l'enquête tandis que Brackenreid réconforte Dilbert. Toujours en quête d'exclusivité, Louise Cherry apparaît caméra et carnet à la main.

00:40 Brackenreid, artiste peintre (rediffusion)



William et Julia trouvent le cadavre d'un artiste-peintre amateur, alors qu'ils bivouaquaient au bord de l'eau. Les amis du mort ne semblent pas très chagrinés de sa disparition. Lorsque Brackenreid s'introduit dans leur groupe pour essayer d'élucider ce meurtre, il devient le chouchou de leur mécène et s'attire bon nombre de sarcasmes. Pendant ce temps, Watts doit retrouver la bicyclette d'une femme qui a fait le tour du monde en deux-roues. Il tombe sous son charme et a un peu de mal à la laisser repartir.