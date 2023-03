"Meurtres au paradis" : la 12ème saison inédite diffusée sur France 2 à partir du lundi 13 mars 2023

Lundi 13 mars 2023 à 21:10, France 2 débutera la diffusion de la 12ème saison inédite de la série "Meurtres au paradis" avec de nouvelles enquêtes de l'inspecteur Neville Parker et du sergent Florence Cassell.

Dans cette 12ème saison, l’inspecteur Neville Parker sera de nouveau confrontée à son lot d’affaires criminelles les plus énigmatiques, en commençant par la mort mystérieuse d'un célèbre astronome...

21:10 Épisode 12x01 L'éclipse (Inédit)

Un célèbre astronome venu observer une conjonction astrale exceptionnelle est retrouvé mort au pied d’une falaise. Même si tout porte à croire qu’il s’agit d’un suicide, l’inspecteur Neville Parker a des doutes.

Mais s’il s’agit d’un meurtre, comment les suspects ont-ils fait pour le précipiter dans le vide sans que personne n’ait entendu quoi que ce soit ?

La soirée se poursuivra sur France 2 avec la rediffusion d'anciens épisodes.

22:10 Épisode 5x02 Le rocher de la discorde (Rediffusion)

Après quatre ans de bons et loyaux services, Caroline Bamber, gouverneur de Sainte-Marie, tire sa révérence. Lors de la fête organisée pour son départ, Caroline s'écroule sur le sol. Morte par empoisonnement. Qui pouvait en vouloir à cette éminente figure de l'île, intègre et respectée ?

23:10 Épisode 5x03 Un monde d'apparences (Rediffusion)

Zoe MacKay, une jeune mannequin, a été retrouvée étranglée après avoir défilé lors d'une soirée de mode organisée au profit d'oeuvres de charité. L'équipe cherche à savoir comment l'assassin a pu avoir accès au podium et surtout comment il a pu étrangler sa victime, s'emparer de son ordinateur portable et fuir en seulement 47 secondes. La police apprend que Zoe était poursuivie par un harceleur, mais aussi que le photographe Jay Croker et le mannequin Eloise Ronson, ainsi que le designer Nelson Benedict, pouvaient avoir des raisons de souhaiter sa mort. Mais tous ces suspects possèdent un alibi...

00:10 Épisode 5x04 Message d'outre-tombe (Rediffusion)

Après avoir assisté aux funérailles de son mentor Cedrik Verga, décédé de mort naturelle selon le médecin légiste. Dwayne est choqué en recevant un message signé par le défunt, qui affirme avoir été assassiné. Il décide alors d'ouvir une enquête, et ne tarde pas à découvrir que Verga a été étouffé avec un coussin. Dwayne interroge Temmy, frère de la victime, et le père Lynch, qui jouaient aux cartes avec Cedrik le soir du drame. Un voisin raconte avoir entendu des éclats de voix au cours de cette soirée...