"Esterno notte" : mini-série inédite à suivre sur ARTE mercredi 15 et jeudi 16 mars 2023 (vidéo)

Mercredi 15 mars 2023 à 20:55, ARTE débutera la diffusion de la mini-série inédite "Esterno notte" créée et réalisée par Marco Bellocchio.

Déroulant comme une tragédie ce moment de 1978 où bascule l'histoire italienne, Marco Bellocchio réalise sa première série pour explorer dans toute son ampleur l'affaire Aldo Moro, qui lui avait inspiré il y a vingt ans le film Buongiorno, notte.

Toute la lumière n’a pas encore été faite sur l’enlèvement d’Aldo Moro, qui s’est révélé comme un tournant majeur de l’histoire de l’Italie du XXe siècle. Après son film Buongiorno, notte (2003), qui adoptait le regard d’une activiste des Brigades rouges, Marco Bellocchio porte l’affaire à l’écran pour la seconde fois, approfondissant son approche à travers cette série qui se pose comme une "interprétation artistique" des faits. Le récit multiplie les points de vue pour analyser l’enchaînement des causes et des effets qui a conduit à une mort absurde, signant autant l’échec du gouvernement que celui de l’action terroriste.

Au fil des épisodes, le clan politique d’Aldo Moro, sa famille, le pape, un couple de révolutionnaires et Moro lui-même se retrouvent ainsi pris au piège d’un engrenage qui les dépasse. Bellocchio filme cette histoire comme une tragédie, doublée d’un récit d’espionnage où chaque personnage apparaît dans sa profondeur – y compris les plus grotesques, comme le ministre de l’Intérieur, Francesco Cossiga, qui manque de basculer dans la folie.

Une œuvre sombre et captivante servie par un casting de choix, en tête duquel on retrouve Fabrizio Gifuni (Nos meilleures années), Toni Servillo (Il Divo, La grande bellezza) et Margherita Buy (Mia madre).

Diffusion sur deux soirées

Mercredi 15 mars 2023

21:10 Épisode 1

Rome, mars 1978. Aldo Moro est président de la Démocratie chrétienne (DC), premier parti politique italien depuis trente ans. Dans le contexte tendu des années de plomb, qui voit le pays secoué par des attentats terroristes de tous bords et la montée des extrêmes, il travaille à la constitution d’un gouvernement d’union nationale soutenu par le Parti communiste. Ce compromis mûrement réfléchi suscite des réticences au sein du gouvernement, et de la colère chez les militants radicaux. Le 16 mars, alors qu'il se rend au Parlement, où sa proposition doit recevoir un vote de confiance, Aldo Moro tombe dans un guet-apens organisé par un commando des Brigades rouges. Son escorte est abattue sans sommation, lui est kidnappé. Le pays est sous le choc…

21:55 Épisode 2

L’annonce de l’enlèvement d’Aldo Moro paralyse sa famille politique. Le ministre de l’Intérieur, Francesco Cossiga, tente de faire face à la crise, mais il est accablé par un fort sentiment de culpabilité. Alors que la police antiterroriste tâtonne à la recherche des ravisseurs, plusieurs lettres signées de Moro parviennent à sa famille et au gouvernement. L’otage appelle à négocier secrètement avec les Brigades rouges. Mais sous la pression des conservateurs, le président du Conseil, Giulio Andreotti, temporise… Cossiga, de plus en plus perdu, sollicite l’expertise d’un consultant américain spécialisé dans les enlèvements.

22:50 Épisode 3

En ce début de semaine sainte, le pape Paul VI prie pour la libération de son ami Aldo Moro. Durement affecté par l’événement, il missionne un cardinal pour agir dans le sens d’une négociation et fait savoir au président du Conseil Andreotti que le Vatican a rassemblé une importante somme d’argent. Les partisans de la fermeté et ceux de la négociation s’affrontent. Le pape, lui, s’interroge sur les réelles motivations du gouvernement. À la suite d’une lettre de Moro et de la visite de l'épouse de celui-ci, Leonora, il décide de s’adresser directement aux terroristes.

Jeudi 16 mars 2023

21:10 Épisode 4

Adriana Faranda délaisse peu à peu sa fille, qu’elle élève seule, pour se consacrer pleinement à la lutte armée aux côtés de son nouveau compagnon Valerio Morucci, membre important des Brigades rouges. Elle participe dans l’ombre à l’"opération Fritz" qui conduit à l’enlèvement d’Aldo Moro, puis assure la liaison entre ses geôliers et le monde extérieur. Mais la décision de rendre publique les lettres de Moro marque le début de son désaccord avec ses camarades de lutte. Questionnant leur conception de la révolution, elle milite au sein de son groupe pour la libération de l'homme politique.

21:55 Épisode 5

Au moment de l’enlèvement d’Aldo Moro, sa femme, Eleonora, est en train de se confesser à l’église. Elle se sent délaissée par son mari et déplore son détachement des affaires familiales au profit de sa vie d’homme politique. La nouvelle de l’attentat ravive cependant son amour et son sens du devoir. Alors que ses enfants expriment leur colère, elle s’efforce de rester digne. Mais sa solitude grandissante et l’immobilisme du gouvernement la poussent à remuer ciel et terre pour faire libérer son époux.

22:50 Épisode 6

La captivité d’Aldo Moro touche à sa fin. Convaincu de sa mort prochaine, il confesse à un prêtre sa haine de la classe politique, restée sourde à ses appels. Du côté du gouvernement, rien ne bouge. L’issue de l’affaire Moro plonge certains de ses membres dans le désarroi, mais n’entrave en rien l’immuable comédie du pouvoir…