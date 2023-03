"L'école de la vie" : la saison 2 arrive le 5 avril sur France 2 avec Julie de Bona (vidéo)

Retour au lycée Arago pour la deuxième saison de "L'école de la vie", à suivre à partir du mercredi 5 avril 2023 sur France 2, avec une nouvelle professeure incarnée par Julie de Bona.

Dans cette seconde saison inédit de "L'école de la vie", Julie de Bona interprète le rôle d'une professeure de français très investie dans la vie de ses élèves.

Entourée de la même équipe pédagogique que dans la saison 1, elle tentera de résoudre des problèmes de société auxquels peuvent être confrontés les jeunes : la drogue, la famille d'accueil défaillante, être victime d'un exhibitionniste, le deuil d'un camarade, les troubles alimentaires et la maladie psychique chronique.

La saison 2 en quelques lignes...

Alexandra Delage, 38 ans, est une prof de lycée comme on en rêve. Elle y enseigne avec brio le français et assure un atelier de théâtre. Alexandra est naturellement dans l’empathie avec ses élèves : selon elle, pour bien apprendre, il faut se sentir bien soi-même. C’est pourquoi elle cherche à régler autant que possible les problèmes de ses élèves et surtout ceux, particulièrement aigus, d’une de ses classes de première.

Tout devient plus difficile encore quand Alexandra doit gérer en parallèle sa maladie, qui pourrait mettre à mal sa carrière et ses projets de famille. Pour la première fois de sa vie, celle qui adore aider les autres va devoir aussi accepter de se faire aider.

Cette seconde saison se compose de 6 épisodes de 52 minutes. Deux épisodes seront diffusés chaque mercredi soir à partir du 5 avril 2023.

Clara Luciani revient en saison 2 avec son titre Beaux en fin de chaque épisode. C’est un titre signature, inédit, qui n’existe pas dans le commerce ou en plateforme, seulement dans la série.

On retrouve aussi des compositions de Sage (Ambroise Willaume), le compositeur qui a l’habitude de travailler sur les albums de Clara Luciani.