"Mademoiselle Holmes" en tournage pour TF1 avec Lola Dewaere et Tom Villa

Lola Dewaere, Tom Villa, Daniel Prévost, Thomas Jouannet et Alika Del Sol tournent actuellement "Mademoiselle Holmes" une nouvelle série policière qui sera prochainement diffusée sur TF1.

Coproduite par Marysol (Cyrielle Mottin, Paloma Martin y Prada) et TF1, cette nouvelle série créée par Victoria Spennato, en collaboration avec Laëtitia Kügler et avec la participation de Laure Mentzel et Mélusine Laura Raynaud, dépeint lors de six épisodes, l’histoire d’une flic qui n’est nulle autre que la descendante d’un célèbre détective… Un scénario mis en lumière par Frédéric Berthe et François Ryckelynck.

Côté casting, Lola Dewaere incarne le personnage principal, Charlie, avec à ses côtés Tom Villa, Daniel Prévost, Thomas Jouannet, Alika Del Sol, et bien d’autres.

L'histoire en quelques lignes...

Comment imaginer que Charlie (Lola Dewaere), 36 ans, flic discrète et timide qui vit toujours chez son grand-père (Daniel Prévost), est la descendante du célèbre Sherlock Holmes…! Jusqu'au jour où, percutée par une voiture, elle a un déclic. La Charlie sans saveur et inhibée déborde soudain d'énergie. Pour la première fois, elle croque la vie à pleines dents. Son intelligence et son empathie hors normes font d'elle une flic aussi brillante qu’imprévisible.

En rencontrant Samy (Tom Villa), celui qui va devenir son Watson, Charlie va enfin s'assumer en tant que flic, femme... et Holmes !

Un tournage dans deux pays

L’équipe de tournage composée d'environ une cinquantaine de personnes par jour et réunissant au total 450 figurants locaux, a posé bagage dans la région des Pays de la Loire… mais aussi à Londres !

Outre la référence à Sherlock Holmes, tourner dans la capitale anglaise était une véritable volonté de l’équipe, puisqu’une partie de l'intrigue dédiée aux origines de l’héroïne, s’y déroule. Certaines scènes tournées sur le toit de l’un des célèbres bus à impériale rouge permettront notamment d’apercevoir des lieux emblématiques de la ville ! Parmi eux, Big Ben, London Bridge, London Eye ou encore Portobello road.

De par sa proximité avec la Grande-Bretagne, la décision de tourner les autres scènes de la série dans l’Ouest de la France était aussi une évidence. L’objectif ? Raconter de façon sous-entendu, le lien entre l’héroïne et l’Angleterre, tout en profitant de la beauté des côtes, campagnes et estuaires ligériens. Certaines d’entre elles seront notamment tournées dans la capitale de la région, Nantes. Une ville que l’on retrouve peu à la télévision, mais qui offre à l’équipe de tournage une grande variété de décors de par sa richesse culturelle et architecturale.

Une série en 6 épisodes à découvrir cet hiver sur TF1.