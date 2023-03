"NCIS : Hawaï" : Les épisodes 17 à 19 diffusés sur M6 samedi 1er avril 2023

Samedi 1er avril 2023 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir trois nouveaux épisodes inédits de la série "NCIS : Hawaï".

Rappel de l'histoire de la série

Jane Tennant est la première femme agent spécial en charge du NCIS Pearl Harbor à Hawaï ! Elle a gravi les échelons grâce à sa confiance et sa stratégie, dans un système dominé par les hommes et qui l’a repoussée à chaque étape.

Avec son équipe inébranlable de spécialistes, elle trouve un équilibre entre son devoir envers sa famille et son pays, tout en enquêtant sur des crimes à fort enjeu impliquant le personnel militaire, la sécurité nationale et les mystères de cette île paradisiaque baignée de soleil.

21:10 Épisode 1x17 La faille



Lorsqu’une attaque informatique cause des problèmes dans le fonctionnement d'un barrage, Ernie et une équipe de hackers sont chargés de réparer les dégâts avant que l'électricité et l'eau ne soient coupées partout sur l'île.

21:55 Épisode 1x18 T.N.T.

2ème partie du cross-over avec NCIS.

Nick Torres se rend à Hawaï pour suivre une piste dans le cadre de son enquête sur la mort d’un Marine dans une explosion de munitions en Afghanistan 5 ans plus tôt. Les deux agences du NCIS vont alors collaborer pour enquêter sur la société militaire privée responsable de l’incident, Fortress.

22:50 Épisode 1x19 Le cri d'une lionne

Le NCIS enquête sur le naufrage d’un navire transportant des animaux exotiques qui a causé la mort d’un officier, attaqué par un prédateur, et menace désormais la biodiversité d'Oahu. Ernie offre à Lucy une séance chez un chaman hawaïen et Alex se blesse en jouant au baseball, entrainant une longue convalescence…