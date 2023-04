"Léo Mattéï" : Jean-Luc Reichmann parle de la 10ème saison diffusée sur TF1 à partir du 6 avril 2023 (vidéo)

TF1 débutera la diffusion de la 10ème saison de la série "Léo Mattéï" jeudi 6 avril 2023. Jean-Luc Reichmann revient sur cette série dont le personnage lui ressemble de plus en plus.

Dix ans déjà ! Jean-Luc Reichmann endosse le rôle du commandant Léo Mattéï pour une saison anniversaire trépidante et toujours pleine de bonne humeur. Une série qui lui tient à cœur et un rôle qui lui ressemble plus que jamais…

Léo Mattéï célèbre ses 10 ans ! Vous devez être particulièrement fier de ce succès…

Je n’aurais jamais cru fêter un jour notre dixième saison ! C’est un vrai bonheur pour nous de voir la série évoluer et perdurer ! D’autant plus que ce projet, nous l’avons créé en famille avec Nathalie. C’est notre bébé, mais aussi un travail de tous les instants. Il y a dix ans, notre objectif en tant que parents était de parler des fléaux qui entourent nos enfants et surtout de libérer leur parole. Malheureusement, cela reste d’actualité aujourd’hui. Apprendre à écouter les plus jeunes, mais aussi parvenir à les faire parler a toujours été mon combat. Désormais, dans Les 12 Coups de Midi, des enfants viennent aussi poser des questions. J’aime faire bouger progressivement les lignes. Si mon image à travers Léo Mattéï peut servir à faire passer ces messages, nous en serons très heureux.

Quels guests seront à vos côtés pour cette saison spéciale ?

Nous n’avons pas lésiné sur les moyens pour fêter dignement cet anniversaire ! Cette saison, c’est un feu d’artifice d’invités ! Pour l’occasion, nous nous sommes entourés de personnes proches, d’amis qui souhaitent tout comme nous porter ce projet en faisant de la prévention pour les enfants. Parmi eux, Firmine Richard, Lorie Pester, Rebecca Benhamour ou encore Juliette Tresanini, des femmes fantastiques qui sont particulièrement touchantes dans leur rôle. Nous avons eu le plaisir de tourner avec Estelle Lefébure, que nous voulions avoir à nos côtés depuis des années ! Les téléspectateurs retrouveront aussi Jérémy Banster, Xavier Deluc et Philippe Bas, qui sont également porteurs des messages de la série. Nous avions aussi à cœur d’accueillir nos amis de Plus belle la vie, comme Stéphane Henon, qui joue un rôle tout en finesse. Et bien sûr, comment ne pas parler de mon amie Mimie Mathy ? Toutes les tranches d’âge se reconnaîtront dans ces personnages.

Justement, vous êtes très lié à Mimie Mathy, comment tourne-t-on avec un ange gardien sur le plateau ?

Ce n’était pas évident de trouver un créneau pour l’amener dans la brigade de protection des mineurs, mais nous avons réussi ! Je suis très heureux que ma grande sœur devienne aussi celle de Léo Mattéï ! C’était totalement improbable de me retrouver « in bed with Mimie Mathy ! »… Et bien si ! (rires). Nous avons vécu des moments que je qualifierais de cocasses, mais surtout d’énormes et de nombreuses crises de rire. Il est vrai que notre lien se ressent car je pense que nous sommes à l’écran comme nous sommes dans la vie, deux amis qui se parlent vraiment. C’est criant de vérité, de complicité et d’amitié. Le dernier jour de tournage, Mimie a fondu en larmes dans mes bras en me disant : « Merci merci merci, et si toutefois mon personnage peut revenir, ce sera avec le plus grand plaisir mon Jean-Luc » une émotion à nulle autre pareille.

L’année dernière, nous avons découvert vos nouveaux partenaires de brigade, seront-ils de retour ?

Les téléspectateurs ont réellement apprécié cette nouvelle équipe complémentaire et contemporaine, alors la brigade reste la même ! Nous sommes vraiment tous potes dans la vie et dès les premières images, nos liens avec Stomy Bugsy, Lola Dubini, Alexandre Achdjian et Romane Portail se ressentent.

Un nouveau confident inattendu pour Léo Mattéï arrive dans l’équipe… Maurice ! J’ai hâte que les téléspectateurs fassent sa connaissance. Il apporte une touche drôle et sympathique. Je pense que les gens ont envie d’être au cœur de l’enquête, mais aussi de sourire, et Maurice fait partie de ces petits « plus »…

Dans quel univers les enquêtes vont-elles nous mener ?

La première soirée est consacrée à la solidarité féminine, à l’espoir, à l’entraide entre femmes et se déroule dans un foyer accueillant celles qui sont en détresse. Les premières minutes sont très prenantes : une mère laisse son enfant faire un tour de manège à la fête foraine mais à son retour, il a disparu. La deuxième soirée s’intéresse à un secret de village. Pour être au plus près de l’enquête, la brigade quitte Marseille et se délocalise à la campagne, avec des paysages de l’arrière-pays tout simplement magnifiques. Dans ces épisodes, les enfants investiguent et enquêtent main dans la main avec Léo Mattéï. Ils ont été tout simplement fantastiques.

La troisième soirée, elle, a pour thème le sport et le mal-être des enfants… Une jeune fille veut dépasser ses limites, mais au-delà des apparences, du dépassement de soi, il y a beaucoup de non-dits, de passion, de pression et de dépression…

Cette année, nous apercevons Léo Mattéï pratiquer la langue des signes à l’écran…

Lors de la deuxième soirée, une petite fille sourde nous transporte complètement. Ces phases de jeux en langue des signes ont été énormément chargées en émotion. Je lui ai dit : « C’est marrant, toi tu n’as pas les mots, mais tu les comprends, et tu arrives à les dire avec tes yeux ». C’est ça qui est super beau. Certaines scènes s’écrivent au fil du jeu et au fil de l’improvisation avec les enfants. Personnellement, j’ai été touché par tout type de différences et j’ai décidé d’en faire un combat. Nous avons chacun nos particularités, nos personnalités, et c’est ce qui est merveilleux dans la vie. Justement, j’essaye de mettre en avant toutes ces différences qui font la différence. Finalement, aujourd’hui, Léo Mattéï me ressemble de plus en plus…

Au final, quels ont été pour vous les moments les plus marquants de ces dix ans ?

Ce sont ceux qui m’ont le plus surpris, ceux du quotidien avec les enfants. Je trouve cela génial. J’adore accompagner les enfants, les acteurs, vivre de grands moments avec eux, partager tous ces moments si pudiques dans la comédie et dans le jeu. Ce qui me touche énormément, c’est d’entendre les comédiens dire à chaque saison en fin de tournage : « Nous voyons votre combat au quotidien. N’hésitez pas à nous contacter. Pour les enfants et pour vous, nous serons toujours là ».

Pour cette 10ème saison, 870 personnes ont travaillé sur Léo Mattéi, Brigade des Mineurs, dont 720 locales, c’est une de notre plus grande fierté.

Propos receuillis par Eva Retou, TF1.