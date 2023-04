"Le mensonge" avec Daniel Auteuil : les 2 derniers épisodes sur France 3 jeudi 6 avril (vidéo)

Jeudi 6 avril à 21:10, France 3 rediffusera les deux derniers épisode de la mini-série "Le mensonge" dans laquelle Daniel Auteuil incarne le personnage de Claude, un grand-père accusé de viol par son petit-fils de 10 ans.

Rappel de l'histoire...

Claude a tout réussi dans sa vie : son mariage, sa carrière… Maire de sa ville, il se destine à devenir sénateur.

Pour Lucas, son petit-fils adoré, la vie est bien moins souriante : ses parents divorcent, il n'est pas bien dans sa peau, et il accuse un jour son grand-père de viol. Leurs deux vies basculent, et ce sera désormais parole contre parole, jusqu'à ce que la vérité éclate enfin, quinze ans plus tard. Ce ne sera cependant pas la vérité à laquelle tout le monde avait cru.

21:10 Épisode 1 L'impasse

Dix ans après les accusations pour viols proférées à l'encontre de son grand-père, Lucas, devenu un jeune homme, peine toujours à construire sa vie. Claude, de son côté, est meurtri par les évènements mais reste combatif et se fait réélire maire de Castel-sur-mer avant son procès. Devant la cour, il affronte une nouvelle fois Lucas qui réitère ses propos à la barre. Mais le jeune homme, qui abuse de l'alcool et des médicaments, s'interroge sur la véracité de ses accusations et se demande s'il ne peut pas trouver un accord avec son grand-père...

21:55 Épisode 2 Le dernier combat



Après mûre réflexion, Lucas, devenu papa, doute de plus en plus de ses souvenirs et des accusations de viol. Il en fait part à la mère de son bébé. Claude, lui, est lourdement condamné par la justice, ce qui vient sonner le glas de tout ce qu'il a construit ces dernières années. Il est toutefois résigné et accepte sa sentence lorsque Lucas, contre toute attente, décide de se rétracter. Alors que la machine judiciaire est lancée, Lucas n'a plus d'autres choix que de se battre aux côtés de son grand-père afin de le faire acquitter…