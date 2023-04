"One Lane Bridge" : La saison 2 diffusée sur ARTE jeudi 6 avril 2023 (vidéo)

À Queenstown, en Nouvelle-Zélande, l’inspecteur Ariki Davis enquête sur un meurtre mystérieux dans une communauté tiraillée entre préservation de l’environnement et développement immobilier. Dans un somptueux décor océanien, un thriller tempétueux irrigué de surnaturel à découvrir sur ARTE jeudi 6 avril 2023 à partir de 20:55.

Force de la nature taillée comme un All Black, l’inspecteur Ariki Davis (formidable Dominic Ona-Ariki) reprend du service dans la deuxième saison de cet efficace thriller néo-zélandais.

Cette fois, le scénario met aux prises les défenseurs de la cause environnementale et les promoteurs immobiliers qui projettent de construire un vaste complexe sur les bords de la rivière surplombée par le One Lane Bridge. Ce pont qui, dans la spiritualité maorie, relie le monde des vivants et celui des morts se trouve ainsi au cœur de l’intrigue tout autant qu’au centre des visions qui tourmentent le jeune inspecteur. Le préviennent-elles de tragédies à venir ? Tentant de dompter ses démons, Ariki enquête sur un meurtre mystérieux qui va mettre ses nerfs à rude épreuve.

Entre forces surnaturelles, rivalités féroces, secrets et conflits d’intérêts, une série noire, tempétueuse et fantastique, à l’image de son décor sauvage.

20:55 Épisode 1 Conséquences

Désormais installé à Queenstown, le jeune inspecteur maori Ariki Davis est toujours assailli par des visions avec lesquelles il a néanmoins appris à vivre. Mais une nuit, il voit son supérieur Stephen Tremaine en danger de mort. De leur côté, Joe et Rosa, les colocataires d’Ariki, militants écologistes de l’organisation Planet Panic, luttent contre le projet de la famille McCrae, en passe d’ériger un gigantesque complexe immobilier à proximité du One Lane Bridge…

21:40 Épisode 2 La manifestation silencieuse

Tandis que les militants écologistes pleurent la mort de l’un des leurs, mystérieusement assassiné, Ariki concentre son enquête sur une personne dont l’alibi fait défaut. Une femme de son entourage, qui elle aussi possède la matakite, le don de double vue, aide le jeune inspecteur dans ses investigations. Ariki est alors confronté à la vision d’un accident impliquant un autre suspect...

22:25 Épisode 3 L'héritage

Ariki soupçonne désormais un proche de la victime d’être l’auteur de l’assassinat, mais Stephen se montre réticent à suivre cette nouvelle piste. Alors qu’il pensait avoir fait la lumière sur l’affaire, Ariki est désarçonné par une révélation que lui fait Rosa. Stephen, lui, interroge l’un de ses proches, qui pourrait être la dernière personne à avoir vu la victime vivante...

23:10 Épisode 4 La trahison

Malgré les tentatives d’apaisement d’Ariki, la situation a dégénéré entre les activistes écologistes et le clan McCrae. En proie à des visions effrayantes, Ariki a trouvé refuge chez la femme qui partage son don surnaturel. De son côté, Stephen continue de faire cavalier seul en suivant sa propre piste, alors qu’une enquête a été diligentée contre lui par sa hiérarchie...

23:55 Épisode 5 La bombe

Ariki réalise que les visions qui le hantent sont plus complexes à décrypter qu’il ne le pensait. De son côté, Stephen révèle une information qui bouleverse l’un de ses proches. Les activistes, eux, fomentent un complot pour stopper le projet immobilier. Des indices orientent Ariki vers un nouveau suspect…