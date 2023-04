"Je te promets" saison 3 : les épsiodes 3 & 4 sur TF1 lundi 10 avril 2023

Lundi 10 avril 2023 à 21:10, TF1 vous proposera de découvrir les épisodes 3 & 4 de la troisième saison inédite de "Je te promets" avec Camille Lou, Hugo Becker, Marilou Berry, Guillaume Labbé, Narcisse Mame et Marc Riso.

Rappel de l'histoire de la série

La série suit, au travers des époques, la vie de Florence et Paul et de leurs trois enfants, Maud, Michaël et Mathis, tous trois nés au moment de l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand.

L'intrigue alterne continuellement les scènes se déroulant à l'époque contemporaine dans lesquelles apparaissent les membres de la fratrie adultes, leurs familles et leur mère, et celles des années 1980 et 1990 où les parents sont en compagnie de leur progéniture encore dans l'enfance ou l'adolescence.

La saison 3 en quelques lignes...

Alors qu’ils fêtent leur quarantième anniversaire, les triplés arrivent à un tournant décisif de leur existence : Maud veut fonder une famille mais son désir d’enfant pourrait avoir de lourdes conséquences sur sa santé et sur celle de Tanguy, au moment même où sa carrière de chanteuse est enfin sur le point de décoller ; Michaël se rapproche d’Estelle, la cousine d’Agnès qu’il a rencontrée au mariage de Maud, mais il ne parvient pas à percer son mystère et se laisse vite emporter par ses sentiments naissants ; quant à Mathis, il s’embarque dans une nouvelle aventure professionnelle grâce à sa rencontre avec Émile, un jeune navigateur, qui n’est pas sans provoquer des remous au sein de son couple.

21:10 Épisode 3x03

Tandis que Maud entreprend une fécondation in vitro et que Michaël enquête sur le passé de leur père, Mathis prend sous son aile un jeune marin prometteur pour qui il fonde une écurie de course nautique.

Dans le passé, les triplés fêtent leurs 17 ans lors d’une boum. Les parents s’isolent dans la salle de bain pour s’organiser leur propre soirée pendant que Mathis fait la rencontre d’une fille dont il tombe immédiatement éperdument amoureux : Agnès.

22:05 Épisode 3x04

Pour que la fécondation in vitro soit une réussite, Tanguy a arrêté la prise d’antidépresseurs sans en parler à Maud.

Agnès rend visite à sa mère et en profite pour régler ses comptes avec elle. C'est aussi l'occasion de renouer avec sa passion de jeunesse : la danse.

Quant à Michael, il retrouve la trace d’un ancien camarade de son père durant la guerre d’Algérie qui lui révèle que Paul est loin d’avoir tout dit sur son passé.