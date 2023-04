"Alex Hugo" : deux épisodes à revoir sur France 3 mardi 11 avril 2023

Mardi 11 avril 2023 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de la série "Alex Hugo" : « La fin des temps » et « Mémoire morte ».

21:10 Épisode 7x02 La fin des temps

Tandis que le cadavre d’un homme est recraché par les eaux d’un torrent, une jeune adolescente sans identité s’est réfugiée dans le chalet d’Alex. Muette, apeurée, elle semble découvrir le monde et la technologie pour la première fois. Est-elle parvenue à s’échapper d’une longue séquestration, ou vivait-elle à l’écart de tous, quelque part dans la montagne ? En tout cas, le danger rôde : une « ombre » semble bien décidée à la récupérer.

Alex la prend sous son aile et se lance dans une double enquête. Une recherche de vérité qui va le plonger au cœur de l’univers parfois inquiétant des survivalistes.

22:40 Épisode 5x02 Mémoire morte

Le soir tombe dans la montagne. Alex Hugo dévale un sentier, les mains en sang. Il regagne sa voiture et a un accident de la route. Les tonneaux, le réveil à l’hôpital, et l’amnésie : Alex ne se souvient plus des six derniers mois de sa vie.

Un pistolet avec deux balles en moins dans le chargeur est retrouvé dans son véhicule en miettes. Les bouteilles d’alcool vides s’accumulent dans la cuisine de son chalet. Et cet étrange message d’une femme, sur son répondeur, quelques heures avant l’accident : « C’est moi Alex. Rappelle-moi, c’est urgent ». C’est à devenir fou, d’autant plus qu’Alex a l’impression qu’Angelo et même les villageois lui cachent des choses.

Notre flic, d’ordinaire solide comme un roc, est complètement perdu. L’affaire se complique lorsque la femme d’un riche promoteur immobilier est retrouvée morte, rouée de coups. Le mari est introuvable.

Très vite, Alex va se rendre compte qu’il avait une liaison cachée avec la victime. Et s’il avait quelque chose à voir avec sa mort ?