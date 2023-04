"9-1-1" saison 6 : deux épisodes inédits sur M6 mardi 11 avril 2023

Mardi 11 avril 2023 à 21:10, M6 débutera la diffusion de la 6ème saison inédite de la série “9-1-1”. Présentation des deux épisodes inédits qui seront diffusés cette semaine.

Rappel de l'histoire de la série

À Los Angeles, le numéro d'appel d'urgence 911 est sollicité plusieurs fois par jour. En plus des standardistes, plusieurs corps de métier sont liés : les pompiers, les policiers et les secouristes paramédic. Tous sont constamment mis sous pression et confrontés chaque jour à des situations inédites. Tout en étant au secours des personnes en danger, ils doivent également gérer leurs problèmes personnels.

21:10 Épisode 6x03 Jamais je ne t'oublierai

Après la découverte du corps de la jeune Tanya enterrée sous la maison des parents d’Athéna, cette dernière reste chez eux pour les soutenir. Accompagnée de Bobby, Athena va alors enquêter sur la disparition de son ami d'enfance, survenue 45 ans auparavant, pour innocenter son père.

22:00 Épisode 6x04 Instinct animal

La 118 intervient pour sauver un ornithologue coincé sous un arbre. Après un accident impliquant plusieurs véhicules, Chimney se retrouve à bord d’une voiture conduite par un chauffeur ivre. Maddie porte secours à une femme et sa fille victimes de violences familiales. De retour à la caserne, Bobby ordonne à Hen de prendre des congés…

À la suite de ces deux inédits, M6 vous proposera de voir ou de revoir 4 épisodes issus des précédentes saisons.