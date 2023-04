"L'école de la vie" saison 2 : les épisodes 3 & 4 sur France 2 mercredi 12 avril 2023 - Vidéo

Mercredi 12 avril 2023 à 21:10, France 2 vous proposera de découvrir deux nouveaux épisodes de la 2ème saison de "L'école de la vie" avec Julie de Bona qui interprète le rôle d'une professeure de français très investie dans la vie de ses élèves.

Rappel de l'histoire de la saison 2...

Alexandra Delage, 38 ans, est une prof de lycée comme on en rêve. Elle y enseigne avec brio le français et assure un atelier de théâtre. Alexandra est naturellement dans l’empathie avec ses élèves : selon elle, pour bien apprendre, il faut se sentir bien soi-même. C’est pourquoi elle cherche à régler autant que possible les problèmes de ses élèves et surtout ceux, particulièrement aigus, d’une de ses classes de première.

Tout devient plus difficile encore quand Alexandra doit gérer en parallèle sa maladie, qui pourrait mettre à mal sa carrière et ses projets de famille. Pour la première fois de sa vie, celle qui adore aider les autres va devoir aussi accepter de se faire aider.

21:10 Épisode 3 Ludivine

Alors qu’Alexandra commence sa cure de chimiothérapie, elle refuse de suivre les conseils de Yassine qui lui demande de mettre son fils Mathias au courant de sa maladie.

Dans sa classe, Ludivine, Clémence et Aïssa accusent M. Bouvier, prof de sciences économiques et sociales, de s’être masturbé en cachette dans sa classe.

Parallèlement, Clara et Sofia manifestent pour forcer l’installation d’une machine à serviettes et tampons gratuits, et Mme Fourge, prof de sciences physiques, suit le coaching disciplinaire de Mme Joubert.

22:05 Épisode 4 Maëlys

Alexandra est très impactée par la mort accidentelle d’un de ses élèves. Ceci ne l’aide pas dans la gestion des cauchemars répétés de Mathias. Dans sa classe, Maëlys développe un fort sentiment de culpabilité et se sent incapable de faire le deuil de son camarade.

Parallèlement, Iris et Naïm se lancent dans une chasse au trésor et M. Burgin note sévèrement le dessin de son élève Thomas, ce qui met en rage le paternel.

Les deux derniers épisodes seront diffusés mercredi 19 avril 2023.