"Des gens biens" : mini-série inédite sur ARTE jeudi 13 avril 2023 - Vidéo

Dans les Ardennes belges, Tom et Linda Leroy, un couple surendetté, monte une arnaque à l’assurance pour se tirer d’affaire. Par les scénaristes de La trêve, une série à l’humour noir décapant à découvrir sur ARTE jeudi 13 avril 2023 à 20:55.

Endettés jusqu’au cou et promis à la saisie, Tom et Linda Leroy (Lucas Meister et Bérangère McNeese) montent un plan pour repartir à zéro loin des brumeuses Ardennes belges. Mais rien ne va se passer comme prévu…

Déjà réunis pour la série La trêve, les scénaristes Stéphane Bergmans, Benjamin d’Aoust et Matthieu Donck reforment leur trio pour une tragi-comédie sur fond d’arnaque à l’assurance au burlesque lorgnant du côté des frères Coen.

En trois temps (l’accident, l’avant et l’après), leur minisérie déroule le récit de ce qui advient lorsque des "gens bien", s’estimant injustement lésés par le système, décident de petits arrangements avec la légalité.

Servis par une savoureuse interprétation – mention spéciale aux guest-stars François Damiens, en expert accidentologue, et Corinne Masiero, en guichetière du rail –, six épisodes à l’humour noir décapant.

20:55 Épisode 1

Sur une route forestière des Ardennes françaises plongée dans la nuit, Tom Leroy, un policier belge, pousse une voiture dans un ravin puis y met délibérément le feu. À son bord, une femme inanimée. Tom appelle les secours en panique pour qu’ils viennent sauver son épouse, Linda, restée coincée dans le véhicule. Le major de gendarmerie Rabet recueille le témoignage de Tom qui fait le récit d’un bête accident de voiture. Cette thèse est entérinée sur-le-champ. Le lendemain, Philippe, un gendarme travaillant sous les ordres de Rabet, découvre, stupéfait, la mort de Linda. Il a connu intimement la victime. À cause de cette ancienne histoire et du comportement suspect de Tom, Philippe est persuadé qu’il s’agit d’un meurtre. Mais personne ne veut le croire.

21:45 Épisode 2

Un mois plus tôt. Les difficultés s’accumulent pour Tom et Linda Leroy. Le couple n’arrive pas à avoir d’enfant et le centre de bronzage que tient Linda est déserté par sa clientèle qui lui préfère un établissement voisin français flambant neuf. Malgré leurs espoirs, la banque refuse de leur accorder un énième emprunt nécessaire à l’achat de nouvelles machines et menace de saisir leurs biens. Linda et Tom sont effondrés. En dernier recours, Tom se tourne vers la paroisse que sa sœur Corinne fréquente assidûment, comptant sur la générosité de la petite communauté.

22:35 Épisode 3

Un cadavre sur les bras, ruinée et persuadée que tout est la faute de la banque, Linda échafaude un projet fou : monter une arnaque à l’assurance en simulant sa mort puis recommencer une nouvelle vie au soleil. Tom refuse d’en entendre parler jusqu’à l’arrivée inopinée de Serge, cousin de Linda fraîchement sorti de prison. Devinant le plan de Linda, et à la recherche d’argent facile, il menace de les dénoncer à moins de partager la prime avec eux. Linda et Tom sont dos au mur. La machine est lancée.

Les trois derniers épisodes de cette mini-série seront diffusés jeudi 20 avril 2023 à partir de 20:55 sur ARTE.