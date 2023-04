"Je te promets" saison 3 : les épsiodes 5 & 6 sur TF1 lundi 17 avril 2023

Lundi 17 avril 2023 à 21:10, TF1 vous proposera de découvrir les épisodes 5 & 6 de la troisième saison inédite de "Je te promets" avec Camille Lou, Hugo Becker, Marilou Berry, Guillaume Labbé, Narcisse Mame et Marc Riso.

Rappel de l'histoire de la série

La série suit, au travers des époques, la vie de Florence et Paul et de leurs trois enfants, Maud, Michaël et Mathis, tous trois nés au moment de l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand.

L'intrigue alterne continuellement les scènes se déroulant à l'époque contemporaine dans lesquelles apparaissent les membres de la fratrie adultes, leurs familles et leur mère, et celles des années 1980 et 1990 où les parents sont en compagnie de leur progéniture encore dans l'enfance ou l'adolescence.

La saison 3 en quelques lignes...

Alors qu’ils fêtent leur quarantième anniversaire, les triplés arrivent à un tournant décisif de leur existence : Maud veut fonder une famille mais son désir d’enfant pourrait avoir de lourdes conséquences sur sa santé et sur celle de Tanguy, au moment même où sa carrière de chanteuse est enfin sur le point de décoller ; Michaël se rapproche d’Estelle, la cousine d’Agnès qu’il a rencontrée au mariage de Maud, mais il ne parvient pas à percer son mystère et se laisse vite emporter par ses sentiments naissants ; quant à Mathis, il s’embarque dans une nouvelle aventure professionnelle grâce à sa rencontre avec Émile, un jeune navigateur, qui n’est pas sans provoquer des remous au sein de son couple.

21:10 Épisode 3x05

Cinq mois se sont écoulés et Maud doit se présenter aux auditions à l’aveugle de The Voice. Mais à quelques heures de son passage, elle n’a toujours pas fait son choix de chanson. Elle va alors faire appel à sa famille pour l’aider à trouver la bonne.

Pendant ce temps, Mathis doit gérer les problèmes de ses filles.

De son côté, Michaël découvre que son oncle Alexandre pourrait être encore vivant.

Dans le passé, Paul et son frère sont en cavale et viennent d’arriver en France, mais la police est à leurs trousses.

22:05 Épisode 3x06

Michaël réussit à entraîner Mathis et Maud dans un road trip à la recherche de leur oncle disparu...

En 1993, Paul reçoit une nouvelle lettre mystérieuse signée P.P. Alors qu’il ne l’a pas vu depuis 25 ans, Paul rend visite à son frère pour qu’il cesse de lui envoyer des lettres et qu’il l’oublie définitivement.