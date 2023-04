"9-1-1" saison 6 : les épisodes 5 & 6 sur M6 mardi 18 avril 2023

Mardi 18 avril 2023 à 21:10, M6 débutera la diffusion de la 6ème saison inédite de la série “9-1-1”. Présentation des deux épisodes inédits qui seront diffusés cette semaine.

Rappel de l'histoire de la série

À Los Angeles, le numéro d'appel d'urgence 911 est sollicité plusieurs fois par jour. En plus des standardistes, plusieurs corps de métier sont liés : les pompiers, les policiers et les secouristes paramédic. Tous sont constamment mis sous pression et confrontés chaque jour à des situations inédites. Tout en étant au secours des personnes en danger, ils doivent également gérer leurs problèmes personnels.

21:10 Épisode 6x05 Intrusion

Athena enquête sur deux appels pour cambriolage dans une même maison à quelques heures d'intervalle.

La 118 porte secours à un homme piégé dans son grenier après une rénovation mal faite.

Hen se prépare à sa journée d’examen accordée par sa professeure de médecine en guise de seconde chance.

Maddie et Chimney ont engagé une nounou qui a complètement pris le contrôle de leur appartement.

22:00 Épisode 6x06 Ça ira mieux demain

Karen emmène Denny au laboratoire où elle travaille pour lui faire découvrir son métier lorsqu’une explosion provoque un incendie.

Hen et la 118 se rendent sur les lieux pour secourir les nombreux blessés.

À la suite de ces deux inédits, M6 vous proposera de voir ou de revoir 4 épisodes issus des précédentes saisons.