"L'école de la vie" saison 2 : les épisodes 5 & 6 sur France 2 mercredi 19 avril 2023

Mercredi 19 avril 2023 à 21:10, France 2 vous proposera de découvrir les deux derniers épisodes de la 2ème saison de "L'école de la vie" avec Julie de Bona qui interprète le rôle d'une professeure de français très investie dans la vie de ses élèves.

Rappel de l'histoire de la saison 2...

Alexandra Delage, 38 ans, est une prof de lycée comme on en rêve. Elle y enseigne avec brio le français et assure un atelier de théâtre. Alexandra est naturellement dans l’empathie avec ses élèves : selon elle, pour bien apprendre, il faut se sentir bien soi-même. C’est pourquoi elle cherche à régler autant que possible les problèmes de ses élèves et surtout ceux, particulièrement aigus, d’une de ses classes de première.

Tout devient plus difficile encore quand Alexandra doit gérer en parallèle sa maladie, qui pourrait mettre à mal sa carrière et ses projets de famille. Pour la première fois de sa vie, celle qui adore aider les autres va devoir aussi accepter de se faire aider.

21:10 Épisode 5 Margaux

Alexandra demande à son ex Julien, le père biologique de son fils, de redéfinir sa place auprès de Mathias.

Yassine vit mal le retour de l’ex.

Dans la classe, Margaux lâche son rôle de Roxane dans la pièce Cyrano, Alexandra croit y deviner les conséquences de troubles alimentaires.

Parallèlement, Thomas rejoint le club d’échecs où il retrouve sa camarade Clémence et Mme Mine, la proviseure, présente José, prof de yoga, venu prodiguer une initiation aux enseignants.

22:05 Épisode 6 Adam

Alexandra dissimule son angoisse de l’opération imminente par une énergie qui sonne faux. Elle préfère se préparer au pire.

Dans sa classe, Adam revient au lycée en pleine forme après des mois d’absence. Cette euphorie incontrôlée devient vite suspecte.

Parallèlement, Clara et Iris tiennent une pétition pour installer des ruches au sein du lycée ce qui insupporte M. Cantrel, prof d’anglais ; et Mme Mine doit remplacer le prof d’arts plastiques.