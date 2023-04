"Des gens biens" : les 3 derniers épisodes sur ARTE jeudi 20 avril 2023

Jeudi 20 avril 2023 à partir de 20:55, ARTE vous proposera de découvrir les trois derniers épisodes de la mini-série "Des gens bien".

Rappel de l'hsitoire

Endettés jusqu’au cou et promis à la saisie, Tom et Linda Leroy (Lucas Meister et Bérangère McNeese) montent un plan pour repartir à zéro loin des brumeuses Ardennes belges. Mais rien ne va se passer comme prévu…

Déjà réunis pour la série La trêve, les scénaristes Stéphane Bergmans, Benjamin d’Aoust et Matthieu Donck reforment leur trio pour une tragi-comédie sur fond d’arnaque à l’assurance au burlesque lorgnant du côté des frères Coen.

En trois temps (l’accident, l’avant et l’après), leur minisérie déroule le récit de ce qui advient lorsque des "gens bien", s’estimant injustement lésés par le système, décident de petits arrangements avec la légalité.

Servis par une savoureuse interprétation – mention spéciale aux guest-stars François Damiens, en expert accidentologue, et Corinne Masiero, en guichetière du rail –, six épisodes à l’humour noir décapant.

20:55 Épisode 4

Depuis les fausses funérailles, Tom vit dans la peur. Linda fait son possible pour le coacher à distance, cachée et isolée dans un chalet au milieu des bois. Tom reprend son service et tombe sur un avis de recherche flanqué de la photo de Carole, la jeune femme tuée accidentellement par Linda. C’est la panique. Côté français, le corps de Philippe, décédé d’une crise cardiaque, est retrouvé. Sa femme, Sylvie, est effondrée mais peut compter sur le soutien de sa cousine Cathy qui décide de passer la nuit auprès de la jeune veuve. C’est alors qu’elle tombe sur le dossier que Philippe a constitué sur la mort de Linda.

21:45 Épisode 5

La tentative de Tom pour ne pas diffuser l’avis de recherche de Carole est un échec. Mis sous pression par leur supérieur, son coéquipier Joseph et lui doivent résoudre au plus vite l’affaire car la disparue fait partie de la famille de la reine Mathilde. Après une visite au père de la disparue, ils interrogent de nouveau Pierrot, le pyromane illuminé qu’elle accompagnait dans les bois lors de sa disparition. Comprenant que l’inconnu qu’il incrimine est Serge, son beau-frère en conditionnelle, Tom a une idée pour orienter l’enquête vers une autre piste. De l’autre côté de la frontière, l’enquête de Cathy progresse. Elle est persuadée que Tom est impliqué dans la mort de Linda.

22:35 Épisode 6

Les soupçons contre Tom montent d’un cran. Poussé par Stéphane, le major Rabet, pourtant persuadé de son innocence, accepte de l’interroger et de le soumettre au détecteur de mensonge. De leur côté, les fidèles de la paroisse à laquelle appartient Corinne prennent la tête d’une fronde contre le département, responsable selon eux du mauvais entretien des routes. Grâce à un témoignage apporté par Patricia, une ex-maîtresse qui le harcèle, Tom a un alibi en béton. Mais il ne va pas souffler bien longtemps...