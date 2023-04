La saison 7 de "Tandem" arrive sur France 3 mardi 9 mai 2023 avec Astrid Veillon & Stéphane Blancafort

À partir du 9 mai 2023, retrouvez sur France 3 les nouvelles enquêtes inéites de la commandante Léa Soler et du capitaine Paul Marchal dans la 7ème saison de "Tandem".

La saison 7 de "Tandem" sera encore plus riche en rebondissements, en intrigues et en sentiments que la précédente.

La fin tragique de la saison précédente a laissé nos héros en état de choc. Alors que Léa s’apprêtait à rejoindre Paul, celui-ci se fait tirer dessus. Léa le découvre chez elle entre la vie et la mort… Que s’est-il passé ? Qui a tiré sur Paul ? Quelqu’un de déterminé qui n’hésite pas à menacer Léa. Elle est prise au piège, elle ne peut rien dire au risque de mettre à nouveau la vie de Paul en danger. Mais c’est sans compter sur sa détermination. Avec l’aide de Franck, elle plonge en secret dans une enquête dangereuse et fera tout pour découvrir la vérité. Réussira-t-elle avant qu’il ne soit trop tard ?

Pendant ce temps, la valse des sentiments continue… naissance, amour et mariage vont bouleverser les relations de la brigade. Et pour couronner le tout, Léa et Paul apprennent qu’ils vont devenir grands-parents !

Mais dans l’ombre, la menace rôde et Léa doit lutter pour sauver Paul et sa propre vie. Réussira-t-elle à démasquer le coupable avant qu’il ne soit trop tard ?

Léa et Paul vont-ils enfin se retrouver ?

Cette 7ème saison de "Tandem" se compose de 12 épisodes de 12 minutes à découvrir sur France 3 à partir du mardi 8 mai 2023.