"Je te promets" saison 3 : les deux derniers épisodes sur TF1 lundi 24 avril 2023

Lundi 24 avril 2023 à 21:10, TF1 vous proposera de découvrir les épisodes 7 & 8 de la troisième saison inédite de "Je te promets" avec Camille Lou, Hugo Becker, Marilou Berry, Guillaume Labbé, Narcisse Mame et Marc Riso.

Rappel de l'histoire de la série

La série suit, au travers des époques, la vie de Florence et Paul et de leurs trois enfants, Maud, Michaël et Mathis, tous trois nés au moment de l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand.

L'intrigue alterne continuellement les scènes se déroulant à l'époque contemporaine dans lesquelles apparaissent les membres de la fratrie adultes, leurs familles et leur mère, et celles des années 1980 et 1990 où les parents sont en compagnie de leur progéniture encore dans l'enfance ou l'adolescence.

21:10 Épisode 3x07

Avant de monter sur scène pour les battles de The Voice, Maud apprend qu’elle doit rester alitée pour protéger sa grossesse.

Michaël revoit son oncle et ses révélations le font replonger dans l’alcool.

Mathis, quant à lui, demande à Agnès de l’accompagner à un déjeuner de travail, mais le couple est sous tension.

En 1968, Paul, sorti de prison, vient chercher son frère dans un camp hippie. Alors qu’il est sous l’emprise de drogue, Alexandre commet un acte irréversible...

22:05 Épisode 3x08

Alors que la grossesse de Maud connaît une complication, toute la famille Gallo se réunit dans la salle d’attente de l’hôpital.

Mathis essaie de recoller les morceaux avec Agnès et Michaël, avec Estelle.

Dans le passé, Paul et Florence amènent leurs enfants à la piscine et leur apprennent à gérer leurs peurs...