"La Doc et le Véto" : Épisode inédit « Les charognards » sur France 3 mardi 25 avril 2023

Mardi 25 avril 2023 à 21:10, France 3 diffusera un nouvel épisode inédit de "La Doc et le Véto" dans lequel Pierre et Emma font face à la difficile cohabitation entre éleveurs et vautours de la région.

Les Charognards Depuis plusieurs mois, les éleveurs de Valerande-les-Chantelle s’inquiètent des agissements des vautours, réintroduis pour l’équarrissage des animaux morts. D’après eux, ils sont devenus trop nombreux et s’en prennent à leurs bêtes en bonne santé. Lorsque des vautours sont retrouvés morts empoisonnés, des militants écologistes accusent Manu, le frère agriculteur de Pierre. Malgré l'aide de Vincent Lunier, ornithologue spécialiste des vautours appelé à la rescousse, Pierre et Emma auront fort à faire pour faire la lumière sur ces empoisonnements et ramener le calme au village. Avec : Michel Cymes (Pierre Josset), Dounia Coesens (Emma Colin), Jérôme Fonlupt (Manu Josset), Valérie Schwarcz (Françoise Vilar), Pasquale D'Inca (Gilles Vilar), Olivier Perrier (Albert Josset), Leo Paul Salmain (Bastien Josset), Franck Adrien (Fernand Pouzat). En Guest dans cet épisode : Benoît Maréchal.

