"9-1-1" saison 6 : les épisodes 7 & 8 sur M6 mardi 25 avril 2023

Mardi 25 avril 2023 à 21:10, M6 diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 6ème saison inédite de la série “9-1-1”. Présentation des deux épisodes qui seront diffusés cette semaine.

Rappel de l'histoire de la série

À Los Angeles, le numéro d'appel d'urgence 911 est sollicité plusieurs fois par jour. En plus des standardistes, plusieurs corps de métier sont liés : les pompiers, les policiers et les secouristes paramédic. Tous sont constamment mis sous pression et confrontés chaque jour à des situations inédites. Tout en étant au secours des personnes en danger, ils doivent également gérer leurs problèmes personnels.

21:10 Épisode 6x07 La star maudite

Felisa Valdez, actrice et influenceuse, subit une succession d’accidents depuis qu’elle a acquis un bracelet provenant de Pompéi censé conjurer la malchance.

Buck a confirmé son engagement envers ses amis Connor et Kameron pour le don de sperme et entre en période d’abstinence avant son rendez-vous à la clinique…

22:00 Épisode 6x08 À chacun son rêve

La 118 intervient dans un festival sur la Renaissance, puis dans des bureaux où un patron a été empoisonné.

Buck est chargé de baby-sitting pendant que Chimney et Maddy cherchent un nouveau logement.

Eddie et Carla préparent Christopher pour son premier bal de promo.

À la suite de ces deux inédits, M6 vous proposera de voir ou de revoir 4 épisodes issus des précédentes saisons.