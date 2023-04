"Léo Mattéï, bridage des mineurs" : 3 épisodes à revoir sur TF1 jeudi 27 avril 2023

Jeudi 27 avril 2023 à partir de 21:10, TF1 vous proposera de voir ou de revoir 3 épisodes de la série "Léo Mattéï, bridage des mineurs" avec Jean-Luc Reichmann.

Rappel de l'histoire de la série

Léo Matteï est un commandant de police, ayant intégré la brigade des mineurs à la suite de la disparition de sa fille de 8 ans, Eloïse, disparue le 7 novembre 2007 (et finalement retrouvée 8 ans plus tard).

Il mène avec son équipe des enquêtes toutes plus complexes les unes que les autres afin d'aider les enfants en danger.

21:10 Épisode 7x03 - 7x04 Les liens du sang

Un enfant de 10 ans est retrouvé couvert de sang. Il serait le témoin privilégié d’une fusillade impliquant son propre père. Celui-ci aurait assassiné le patron de sa femme, en légitime défense. Pour découvrir la vérité, il faudra faire parler l’enfant.

23:15 Épisode 9x03 - 9x04 Le poison du secret

Léo Mattéï et son équipe mènent l’enquête au sein de la famille Pasquier, après que leur fils de 10 ans ait tenté de mettre le feu à une petite fille. La brigade tente de comprendre d’où viennent les accès de violence du petit garçon. Au fil de leurs investigations, les enquêteurs comprennent que les Pasquier, d’apparence bien sous tous rapports, cachent un lourd secret de famille, véritable bombe à retardement chez leurs enfants. Qui chez les Pasquier acceptera de briser l’omerta ?

01:10 Épisode 9x05 - 9x06 Un petit ange gardien

Arthur Duclos, 8 ans, se retrouve à la Brigade des Mineurs après avoir fugué pendant une énième dispute entre ses parents. Pascal et Hélène Duclos, fraîchement divorcés, se battent pour sa garde exclusive. Pascal accuse Hélène d’être une mère irresponsable et incapable d’élever leur fils, tandis qu’Hélène refuse qu'Arthur aille chez son père car il le met en danger. Simple conflit dû au divorce ou manipulation ? Lequel des deux parents ment ? Léo Mattéï et son équipe tentent de découvrir la vérité pour garantir la sécurité d’Arthur, mais le temps joue contre eux…