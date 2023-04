"9-1-1" saison 6 : les épisodes 9 & 10 sur M6 mardi 2 mai 2023

Mardi 2 mai 2023 à 21:10, M6 diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 6ème saison inédite de la série “9-1-1”. Présentation des deux épisodes qui seront diffusés cette semaine.

Rappel de l'histoire de la série

À Los Angeles, le numéro d'appel d'urgence 911 est sollicité plusieurs fois par jour. En plus des standardistes, plusieurs corps de métier sont liés : les pompiers, les policiers et les secouristes paramédic. Tous sont constamment mis sous pression et confrontés chaque jour à des situations inédites. Tout en étant au secours des personnes en danger, ils doivent également gérer leurs problèmes personnels.

21:10 Épisode 6x09 Le vent qui rend fou

Le vent qui s’abat sur Santa Ana apporte une série d'urgences plus étranges les unes que les autres.

Bobby s’inquiète de ne pas avoir de nouvelles de son parrain aux alcooliques anonymes.

Denny interroge Hen et Karen sur ses parents biologiques et Chimney pense avoir trouvé la maison parfaite pour Maddie et lui.

22:00 Épisode 6x10 Quand vient la foudre

Un orage sec s'abat sur Los Angeles et provoque une série d'urgences dues à la foudre.

Athena et May s'infiltrent dans un centre de désintoxication pour aider Bobby dans son enquête sur la mort de son parrain.

Alors que Maddie redoute la venue de ses parents dans leur nouvelle maison, Chimney reçoit la visite surprise d’Albert, rentré de Corée et accompagné de leur père...

À la suite de ces deux inédits, M6 vous proposera de voir ou de revoir 4 épisodes issus des précédentes saisons.