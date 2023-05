"Grey's Anatomy" saison 19 : les épisodes 3 & 4 sur TF1 mercredi 3 mai 2023

Mercredi 3 mai 2023 à 21:10, TF1 vous proposera de découvrir les épisodes 3 & 4 de la 19ème saison inédite de la série "Grey's Anatomy".

Dans cette 19ème saison, on suit toujours Meredith Grey et l'équipe de médecins du Grey Sloan Memorial, confrontés quotidiennement à des décisions de vie ou de mort.

Grey's Anatomy continue à repousser les limites avec des sujets d'actualité et des personnages qui sortent des sentiers battus.

Cette saison marque une étape importante dans la vie de la série avec le départ de Meredith Grey dans l'épisode 7.

21:10 Épisode 19x03 Un sujet croustillant



Bailey recrute les 1re années pour filmer une série de vidéos pour les réseaux sociaux afin d'informer les adolescents sur l'éducation sexuelle. Les vidéos, tournées à Grey Sloan devant un groupe de lycéens, font mouche quand une des élèves est victime de complications médicales.

Par ailleurs, Meredith et Maggie découvrent une particularité chez Zola.

21:55 Épisode 19x04 La chasse aux démons



C'est la nuit d'Halloween au Grey-Sloan Memorial.

Meredith et Nick essaient de passer un peu de temps ensemble. Levi est surmené et stressé. Winston et Owen demandent aux internes de s'entraîner à la traumatologie sur un vrai cadavre.