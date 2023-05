"Rwanda, la couleur du sang" : mini-série inédite sur ARTE diffusée jeudi 4 mai 2023

Une jeune juriste anglaise, rescapée du génocide au Rwanda, est embarquée dans une enquête qui la confronte au passé traumatique de son pays. Une série haletante qui explore les répercussions du génocide de 1994 à découvir sur ARTE jeudi 4 mai 2023 à 20:55.

Après The Honourable Woman, qui suivait l’implication d’une femme d’affaires dans les méandres du conflit israélo-palestinien, l’auteur et réalisateur britannique Hugo Blick signe une nouvelle série explorant un sujet géopolitique complexe, sous l’angle du thriller.

À travers cette enquête dans les arcanes de la Cour pénale internationale, tout un cortège de compromissions consécutives à la tragédie de 1994 se dévoile peu à peu, de faux-semblants en révélations. C’est la cartographie d’une maladie généralisée, propagée de la région des Grands Lacs jusqu’aux pays occidentaux, coupables de ne pas avoir agi à l’époque et de garder le silence aujourd’hui.

Au-delà de ce constat sans illusions, Rwanda, la couleur du sang esquisse cependant l’espoir d’une reconstruction. Ses huit épisodes allient exigence et efficacité, ménageant un solide suspense autour de la quête identitaire de la jeune Kate Ashby.

20:55 Épisode 1

Kate, rescapée du génocide au Rwanda, a été adoptée et élevée en Angleterre par Eve Ashby, brillante avocate renommée pour ses efforts dans la poursuite des criminels de guerre rwandais.

Après une pause due à des troubles post-traumatiques, Kate reprend son travail d’enquêtrice dans le cabinet d’Eve, lorsque celle-ci accepte de prendre en charge l’inculpation d’un ancien militaire tutsi, Simon Nyamoya, pour des faits commis en République démocratique du Congo. Mais Kate ne comprend pas qu’on accuse un homme qui s’est pourtant battu pour mettre fin au génocide…

Directeur du cabinet juridique et proche ami d’Eve, avec qui il a travaillé dans l’aide humanitaire au Rwanda en 1994, Michael Ennis s’efforce de la convaincre du bien-fondé de ce choix.

21:55 Épisode 2

Le procès mené par Eve Ashby à la Cour pénale internationale est interrompu par un terrible attentat. Bouleversé, Michael demande à Kate de l’aider à démêler la vérité. Il fait venir à Londres Alice Munezero, une fonctionnaire rwandaise qui a travaillé avec lui et Eve par le passé, et qui connaît l’histoire de Kate. Mais Alice est aussitôt arrêtée, accusée d’un crime de guerre – le meurtre d'un prêtre français dans un village rwandais en 1994. Michael et Kate entreprennent de la défendre. Mais leur enquête, de toute évidence, dérange…

22:55 Épisode 3

Après avoir rencontré la sœur d’Eve, Kate prend conscience qu’elle ignore une part du passé de sa mère adoptive et pressent qu’un secret pèse sur ses origines. Pour l’heure, elle doit faire face aux menaces qui se profilent depuis le début de son enquête. Soutenue par un Michael affaibli par une récidive de sa maladie, elle est déterminée à prouver que Jacques-Antoine Barré, le diplomate français qui accuse Alice Munezero de meurtre, dissimule la responsabilité de la France dans les événements de 1994.

23:55 Épisode 4

Kate et Michael parviennent à mener à bien leur enquête française. De retour à Londres, ils apprennent l’arrestation de Patrice Ganimana, un responsable lourdement impliqué dans le génocide des Tutsi. Bien que sa défense soit assurée par un rival sans scrupules, Blake Gaines, Michael accepte de prendre part au procès. Mais son amie Eunice Clayton, secrétaire d’État américaine chargée des affaires africaines, lui intime d’abandonner la partie. David Runihura, le conseiller de la présidente rwandaise Bibi Mundanzi, est cependant déterminé à faire extrader Ganimana…

Les 4 derniers épisodes de cette serie seront diffusés jeudi 11 mai 2023 à partir de 20:55 sur ARTE.