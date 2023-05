"Cassandre" : 2 épisodes à revoir sur France 3 samedi 6 mai 2023

Samedi 6 mai 2023 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de la série "Cassandre" avec Gwendoline Hamon et Alexandre Varga.

Rappel de l'histoire de la série

Une policière, habitante de Paris, est amenée à sacrifier sa carrière pour son fils et prendre de nouvelles fonctions dans un commissariat de province où rien n’est aussi efficace ni aussi rapide qu’au 36 quai des Orfèvres. Elle devra s’adapter à une équipe qui ne l’attend pas, à des voisins qui se connaissent depuis longtemps, et où les nuits à la campagne sont très calme. De nombreux crimes se produisent à Annecy et n’en sont pas moins intrigants et complexes.

21:10 Les compagnons



Lors d’une journée portes ouvertes au centre d'hébergement et de travail, une femme est retrouvée assassinée. Il s'agit de Chloé Legrand, la directrice du centre. Connue pour son autorité, gage du bon fonctionnement de l’association selon ses collègues, Chloé est néanmoins autant respectée que crainte, voire détestée… ce qui fait pas mal de suspects potentiels… !

C’est une enquête pas comme les autres qui s’ouvre pour Cassandre, au sein d’une communauté haute en couleur, celle d'un centre d’hébergement et de travail et de « ses compagnons ».

Avec : Virginie LEMOINE (Nathalie), Clémence AUFFRAY (Léa), Thomas JOUANNET (Adam Martinet), Noé STANIC (Benoit).

22:40 Une vie meilleure



Tandis qu'elle est en pleine plaidoirie, Evelyne Roche est interrompue par un forcené bardé d’une ceinture d’explosifs qui prend le palais de justice en otage ! L’homme réclame justice pour sa fille Marina.

Une course contre la montre s’engage pour Cassandre et son équipe qui ont douze heures pour faire la lumière sur la mort d'Irina, sans quoi l’homme se fera sauter.

Entre un Roche prêt à tout pour sauver sa mère et un homme prêt à tout pour sa fille, Cassandre est sur le pied de guerre…

Avec : Philippe LELIÈVRE (Antoine Joussineau) et Robin RENUCCI (Sorbier).