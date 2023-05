"Cassandre" : 2 épisodes à revoir sur France 3 samedi 13 mai 2023

Samedi 13 mai 2023 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de la série "Cassandre" avec Gwendoline Hamon et Alexandre Varga.

Rappel de l'histoire de la série

Une policière, habitante de Paris, est amenée à sacrifier sa carrière pour son fils et prendre de nouvelles fonctions dans un commissariat de province où rien n’est aussi efficace ni aussi rapide qu’au 36 quai des Orfèvres. Elle devra s’adapter à une équipe qui ne l’attend pas, à des voisins qui se connaissent depuis longtemps, et où les nuits à la campagne sont très calme. De nombreux crimes se produisent à Annecy et n’en sont pas moins intrigants et complexes.

21:10 Le secret d'Angèle

Le corps d'une jeune lycéenne en internat est retrouvé dans un cimetière ! Comment a-t-elle pu se retrouver là ?

C’est face à une proviseure sous le choc que Cassandre nous plonge dans le milieu de l’internat public. Si la proviseure ne ménage pas ses efforts pour lutter contre les préjugés du genre « les bourges » du général et les « cas sociaux » de la partie pro, la réalité était-elle si idyllique ?

Cassandre ne tarde pas à découvrir une Angèle à la personnalité complexe, contrairement à ses camarades de dortoir, jeunes gens en vraies difficultés. Angèle était une fille issue d'un milieu tranquille et naviguait entre deux mondes. S’attirait-elle des inimitiés à cause de sa position ? Qui était vraiment Angèle ?

C’est dans les coulisses du lycée que Cassandre et son équipe devront enquêter pour trouver la vérité, loin des préjugés et des faux-semblants.

Avec : Helena Noguerra (Giorgia Cipriani), Jean-Stan Du Pac (Barnabé), Amaury de Crayencour (Romain Lancon), Naïma Rodric (Sarah Manasco).

22:40 La rançon du silence

Cassandre découvre la victime, un homme de 25 ans, dans une mare de sang. À ses côtés se trouve un homme, la cinquantaine, inconscient, l'arme du crime à la main.

Les choses se compliquent quand, à son réveil, Frank, le meurtrier présumé, ne se souvient de rien ! Et, pour ne rien arranger, il n'a aucun mobile apparent...

Au contraire, Frank connaissait à peine la victime. Crime de rôdeur ? Règlement de comptes ? Que s'est-il passé dans la maison ?

Avec : Bruno Wolkowitch (Lino Venturini), Bruno Solo (Franck Servaz), Natalia Dontcheva (Caroline Carmaux).