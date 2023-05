"Tandem" saison 7 : deux épisodes inédits sur France 3 mardi 16 mai 2023

Mardi 16 mai 2023 à 21:10, France 3 vous proposera de découvrir deux nouvelles enquêtes inédite de la commandante Léa Soler et du capitaine Paul Marchal dans la 7ème saison de "Tandem".

Une saison 7 de "Tandem" encore plus riche en rebondissements, en intrigues et en sentiments que la précédente.

La fin tragique de la saison précédente a laissé nos héros en état de choc. Alors que Léa s’apprêtait à rejoindre Paul, celui-ci se fait tirer dessus. Léa le découvre chez elle entre la vie et la mort… Que s’est-il passé ? Qui a tiré sur Paul ? Quelqu’un de déterminé qui n’hésite pas à menacer Léa. Elle est prise au piège, elle ne peut rien dire au risque de mettre à nouveau la vie de Paul en danger. Mais c’est sans compter sur sa détermination. Avec l’aide de Franck, elle plonge en secret dans une enquête dangereuse et fera tout pour découvrir la vérité. Réussira-t-elle avant qu’il ne soit trop tard ?

Pendant ce temps, la valse des sentiments continue… naissance, amour et mariage vont bouleverser les relations de la brigade. Et pour couronner le tout, Léa et Paul apprennent qu’ils vont devenir grands-parents !

Mais dans l’ombre, la menace rôde et Léa doit lutter pour sauver Paul et sa propre vie. Réussira-t-elle à démasquer le coupable avant qu’il ne soit trop tard ? Léa et Paul vont-ils enfin se retrouver ?

Cette 7ème saison de "Tandem" se compose de 12 épisodes de 52 minutes. Deux inédits sont diffusés chaque mardi soir, suivis de deux autres épisodes en rediffusion.

21:10 Épisode 7x03 Terre promise

Lorsqu'une main sectionnée est retrouvée sur une plage isolée, Paul est confronté à un mystère insondable : qui est le propriétaire de cette main et où est le reste du corps ?

Les premières constatations de Frank révèlent que le propriétaire de la main était déjà mort avant que celle-ci ne soit sectionnée et que la main a été immergée dans de l'eau douce avant d'être jetée dans l'eau salée.

Qui pourrait être assez sinistre pour mutiler un corps de cette manière ? Et pourquoi ? L'enquêteur doit trouver des réponses avant que le tueur ne frappe à nouveau.

Avec : Delphine Depardieu (Bérangère Dutriaux), Pascal Aubert (Hervé Dutriaux), Géraldine Loup (Elodie Girbal), Arnaud Denissel (Arnaud Manin), Benjamin Combettes (Kévin Serva), Christophe Bergougne (homme au chien).

22:00 Épisode 7x04 Citius Altius Fortius

Sarah, jeune athlète de haut niveau, est retrouvée morte dans le parc de l'école de sport de Montpellier. Qui a pu la tuer ? Son ex qu’elle harcelait nuit et jour ? Ou son entraîneur qu'elle s'apprêtait à quitter ?

Léa et Paul enquêtent sur un crime calculé avec minutie. La vérité est bien plus complexe qu'il n'y paraît, et chaque suspect a son alibi...

Avec : Rosie Boccardi (Wendy), Nawelle Evad (Alix), Tristan Leroy (Dario), Erico Salamone (Toni), Mark Grosy (Benjamin Valette), Evelyne El Garby Klaï (Isabelle Naudin), Mathieu Lané-Maby (Jérôme Cleche), Sandra Jaton (gendarme).