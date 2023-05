"9-1-1" saison 6 : les épisodes 13 & 14 sur M6 mardi 16 mai 2023

Mardi 16 mai 2023 à 21:10, M6 diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 6ème saison inédite de la série “9-1-1”. Présentation des deux épisodes qui seront diffusés cette semaine.

Rappel de l'histoire de la série

À Los Angeles, le numéro d'appel d'urgence 911 est sollicité plusieurs fois par jour. En plus des standardistes, plusieurs corps de métier sont liés : les pompiers, les policiers et les secouristes paramédic. Tous sont constamment mis sous pression et confrontés chaque jour à des situations inédites. Tout en étant au secours des personnes en danger, ils doivent également gérer leurs problèmes personnels.

21:10 Épisode 6x13 La bosse des maths

Buck se découvre de nouvelles capacités cognitives après avoir été frappé par la foudre.

Eddie teste son talent lors d'une partie de poker avec des pompiers haut-gradés de Los Angeles.

Hen et Karen sont inquiètes lorsqu'elles découvrent que Denny voit son père biologique dans leur dos.

Maddie et Chimney demandent l'aide d'Athena et de Bobby à propos d'une voisine suspecte.

22:00 Épisode 6x14 Grande anxiété

La 118 intervient dans une boulangerie et lors d'une compétition de bodybuilding.

Suite aux entretiens annuels d’évaluation conduits par Bobby, Chimney est envoyé à l'académie des pompiers en tant qu’instructeur et retrouve Ravi, qui forme les jeunes recrues.

Maddie porte secours à un adolescent souffrant d'une crise d’angoisse.

À la suite de ces deux inédits, M6 vous proposera de voir ou de revoir 4 épisodes issus des précédentes saisons.