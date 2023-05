NCIS : Triple Crossover inédit sur M6 samedi 20 mai 2023 à partir de 21:10

Samedi 20 mai 2023 à partir de 21:10, M6 proposera un un crossover exceptionnel en 3 parties où les équipes des 3 séries font enquête commune dans un épisode de chaque franchise.

Tous les agents du NCIS sont à Washington pour fêter le départ en retraite de leur ancien instructeur. Cependant, la joie retombe vite quand les agents du NCIS sont contraints d’enquêter sur le suicide dudit instructeur...

21:10 NCIS Épisode 20x10 L'affaire Dale Harding

Les agents du NCIS de Washington, Hawaï et Los Angeles sont réunis pour célébrer le départ à la retraite de leur ancien instructeur, le bien-aimé professeur Dale Harding.

Lorsque ce dernier est retrouvé mort à son domicile et que les premières analysent concluent à un suicide, les trois équipes vont enquêter conjointement pour en découvrir les raisons…

22:00 NCIS : Hawaï Épisode 2x10 Traque à Hawaï

L’enquête conjointe des trois bureaux du NCIS conduit les agents à Hawaï, où leur ancien instructeur avait prévu de se rendre, pour traquer leur suspect : Simon Williams.

Kidnappés à Washington et transportés à Hawaï, Tennant, Palmer et Hanna sont aux prises avec un agent de la CIA, Melina Devlin, en quête de réponses sur leur suspect...

22:50 NCIS : Los Angeles Épisode 14x09 Vivre et mourrir à Los Angeles

L'enquête conjointe des équipes du NCIS Washington, Hawaï et Los Angeles atteint un point culminant lorsque les agents Namazi et Rountree découvrent une menace encore plus grande : la tête de chaque membre du NCIS a été mise à prix pour 200 000 dollars sur le dark web…