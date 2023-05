"Bardot" : les épisodes 5 & 6 sur France 2 lundi 22 mai 2023 - Vidéo

Lundi 22 mai 2023 à 21:10, France 2 vous proposera de découvrir deux nouveaux épisodes de la mini-série événement "Bardot" co-réalisée par Danièle Thompson et Christopher Thompson.

"Bardot" retrace le destin extraordinaire de Brigitte Bardot, icône française et figure incontournable du 7ème Art, de son tout premier casting à 15 ans au tournage de La Vérité de Clouzot, 10 ans après.

La comédienne Julia de Nunez incarne le rôle de Brigitte Bardot dans cette mini-série qui se compose de 6 épisodes de 52 minutes. Deux épisodes seront diffusés chaque lundi soir sur France 2 à partir du 8 mai 2023.

21:10 Épisode 5 Bébé



Brigitte serre ses ceintures, écrase sa poitrine dans des soutiens-gorge trop petits. Elle est enceinte de trois mois et personne sur le plateau de Voulez-vous danser avec moi ? ne doit le savoir : on en parlerait déjà du pôle Nord au pôle Sud.

Au grand désespoir de ses parents, Jacques a rompu son contrat. Alain Delon le remplacera. En deuil de Plein soleil, il rejoint Brigitte qui tourne à Nice. Loin de renoncer au cinéma, elle a déjà un projet de film après la naissance du bébé. Fatigué et dépressif, il ne supporte plus l’entourage de Brigitte. Il s’en prend verbalement à Olga, l’agent de Brigitte, qui vient lui apporter le scénario génial du grand Henri- Georges Clouzot. Elle chasse Jacques et veut divorcer.

Après une première rencontre tendue avec le sulfureux Henri-Georges et sa femme Véra, La Vérité se concrétise. Encore une fois paniquée de vivre seule sa grossesse, à présent dévoilée par la presse, Brigitte retrouve Jacques. Mais, encore une fois, l’armée sépare le couple : Jacques est mobilisé. Une photo du gros ventre de Brigitte vaudrait très cher, celle du bébé n’en parlons pas ! L’appartement du XVIe arrondissement est surveillé nuit et jour par des paparazzis. Brigitte ne peut plus sortir de chez elle, son état psychologique est alarmant. Jacques obtient une permission. Elle menace de se suicider s’il repart. Ce chantage terrifie Jacques, lui-même fragile. Il imagine un stratagème dangereux : il s’ouvre les veines afin d’être hospitalisé et ne pas repartir sous les drapeaux.

Impossible pour Brigitte d’accoucher dans une clinique, des journalistes espions l’y attendent déjà : une salle d’opération est aménagée à domicile. Après quelques semaines éprouvantes en hôpital psychiatrique, Jacques, faible et méconnaissable, peut sortir avant la naissance de son fils. Dans l’avenue Paul-Doumer, deux cents photographes campent et bloquent la circulation aidés par un service d’ordre et des barrages de police. C’est là que le bébé va pousser ses premiers cris dans les bras de sa maman épuisée, désemparée. Mais, pour la photo qui fera le tour du monde, il faut sourire et donner le change. C’est un couple radieux, incarnation d’un conte de fées, qui présentera Nicolas Charrier à la face du monde.

22:05 Épisode 6 La vérité



C’est la fête à La Madrague, les copains, les musiciens, la tarte tropézienne et le vin rosé... Brigitte danse, retrouve un peu de joie de vivre, et même Jacques qui fait la gueule et le bébé qui pleure ne lui gâcheront pas la soirée ! L’amour maternel, une évidence ? Décidément, Brigitte n’y arrive pas. Elle se concentre sur la préparation de La Vérité, le choix de son futur partenaire et sa relation ambiguë avec le vénéneux metteur en scène.

Jacques, en pleine dépression, fait des allers-retours en clinique, le tournage est pénible. Seul Alain, son homme de confiance et secrétaire dévoué, la réconforte et partage ses moments de solitude. Clouzot se sert des fractures de Brigitte, il est dur et cynique. Sa direction d’acteur, parfois même accompagnée de violences physiques, est à la limite du supportable.

Le jeune Sami Frey reste enfermé dans un mutisme qu’il ne perd que pendant les prises. Brigitte est intriguée et déstabilisée par ce jeune homme qui ne la regarde pas. Mais Sami finit par se dévoiler : cette indifférence cache des sentiments qui le bouleversent. Une histoire d’amour commence. Brigitte revit la passion pure et exaltante qu’elle n’a jamais retrouvée depuis Jean-Louis. Enfin une lumière au bout du tunnel...

La trahison d’Alain, son confident, celui qui sait tout de sa vie privée, la frappe de plein fouet. Manipulé par Enzo, son amant, qu’il ignore être au service de Pierre Lazareff, Alain vend ses Mémoires à France Dimanche. Les secrets les plus intimes de Brigitte sont dévoilés dans les pages du journal à scandale. Brigitte est dévastée. Jacques apprend sa liaison avec Sami. Les photos d’une bagarre dans la rue entre les deux rivaux sont placardées partout à la une et Brigitte encore une fois traitée de traînée infidèle et de mère indigne à coups de titres sensationnels. La guerre d’Algérie frappe de nouveau : c’est au tour de Sami de partir.

Brigitte va fêter ses 26 ans. Vadim et les amis organisent une fête à Saint-Tropez comme Brigitte les aime tant. Mais ils l’attendent en vain. À bout de force et de désarroi, Brigitte mélange champagne et somnifères, va se cacher loin dans la garrigue et s’ouvre les veines. Au moins, elle est certaine que cette fois on ne la retrouvera pas à temps... Mais le destin lui montre un nouveau chemin vers le bonheur.