"9-1-1" saison 6 : les épisodes 15 & 16 sur M6 mardi 23 mai 2023

Mardi 23 mai 2023 à 21:10, M6 diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 6ème saison inédite de la série “9-1-1”. Présentation des deux épisodes qui seront diffusés cette semaine.

Rappel de l'histoire de la série

À Los Angeles, le numéro d'appel d'urgence 911 est sollicité plusieurs fois par jour. En plus des standardistes, plusieurs corps de métier sont liés : les pompiers, les policiers et les secouristes paramédic. Tous sont constamment mis sous pression et confrontés chaque jour à des situations inédites. Tout en étant au secours des personnes en danger, ils doivent également gérer leurs problèmes personnels.

21:10 Épisode 6x15 Taxes mortelles

En pleine période de déclaration d’impôts, un homme s’immole chez son banquier. Un autre, qui a détourné l’argent de son association pour sans-abris, meurt en voulant échapper à la prison. Une femme décède peu de temps après ses pré-funérailles.

Athena est sous le choc lorsqu’un suspect succombe sous sa garde, quelques minutes après son arrestation.

Maddie et Chimney, eux, doivent faire face à un contrôle fiscal.

22:00 Épisode 6x16 Cherche et trouve

La 118 intervient dans un centre commercial lorsqu’une mère paniquée appelle pour signaler la disparition de son enfant.

Deux colocataires se retrouvent ensevelis dans une décharge où ils cherchaient à récupérer un disque dur contenant des cryptomonnaies. Dans l’intervention, Chimney perd la bague de fiançailles qu’il venait d’acheter pour Maddie…

À la suite de ces deux inédits, M6 vous proposera de voir ou de revoir 4 épisodes issus des précédentes saisons.