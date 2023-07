"L'incroyable embouteillage" : mini-série inédite sur M6 mercredi 5 juillet 2023

Mercredi 5 juillet 2023 à 21:10, M6 diffusera "L'incroyable embouteillage", une mini-série en deux épisodes réalisée par David Charhon avec un casting exceptionnel.

C’est le grand départ des vacances d’été ! Un moment de bonheur pour ceux qui prennent la route… Sauf pour des centaines de vacanciers coincés sur une petite départementale au milieu de nulle part… Au coeur de cet embouteillage monstre, coupés du monde, vont alors se croiser…

Un mari jaloux et paranoïaque, un véhicule de transfert d’un détenu à l’isolement, des automobilistes en covoiturage, une bande de bikers juifs, une jeune femme avec son collègue dont elle est secrètement amoureuse, un couple de retraités dont la flamme s’est éteinte, une jeune cadre partie une journée plus tôt sans avertir sa hiérarchie, un couple dans leur nouveau camping-car dernier cri, une jeune infirmière se retrouvant seule avec un patient, un arbitre de foot, un père de famille avec ses enfants dont c’est le seul week-end de garde…

Des voitures qui n’auraient jamais dû se rencontrer, des personnages qui n’ont rien en commun avant que cet embouteillage bouleverse leurs vies. Toutes ces histoires, sans lien les unes avec les autres, vont alors se croiser pour ne former qu’une seule et unique aventure.

Ils vont découvrir, plus que jamais, que ce n’est pas la destination qui compte mais le voyage !

Au coeur de cet incroyable embouteillage, coupés du monde, vont ainsi se croiser…

Richard (Thierry Lhermitte) et Chantal (Miou-Miou), un couple de retraités dont la flamme s’est éteinte depuis bien longtemps, va retrouver sa complicité perdue en jouant à un jeu radio… Mais être coincés dans cet embouteillage risque de faire obstacle à leur complicité retrouvée.

Un autre couple (Patrick Timsit et Armelle) dans leur nouveau camping-car dernier cri va se retrouver au coeur de toutes les convoitises. Entre générosité et invasion, la frontière est floue. Ils vont devoir affronter des demandes de plus en plus envahissantes…

Un mari jaloux (Elie Semoun) et totalement paranoïaque suit sa femme (Dorothée Pousséo) qu’il croit infidèle. Il en est certain, dans cet embouteillage, il y a forcément son amant. Mais qui ? Et si jamais ils étaient plusieurs ? À moins que la totalité de l’embouteillage soit là pour sa femme ?

Anthonia (Vanessa Guide), jeune cadre partie une journée plus tôt sans avertir sa hiérarchie, va devoir faire face aux appels incessants de son patron en prétendant être en télétravail chez elle. Mais quand son patron lui rappelle la réunion en vidéoconférence avec tous les cadres dirigeants, elle va devoir faire preuve d’imagination pour transformer sa voiture en un appartement digne de ce nom.

Dans un véhicule de transfert, Raymond (Gilbert Melki), un détenu à l’isolement depuis des années, fin psychologue et grand manipulateur, pense avoir trouvé la solution pour recouvrer sa liberté en la personne de Paul et Elsa (Esteban et Joséphine Draï), les deux policiers qui l’escortent, submergés par leurs problèmes personnels. Mais une autre solution va alors se présenter à lui de manière inattendue.

Une jeune infirmière (Sarah Stern) se retrouve seule avec un patient qu’elle pense, à tort, entre la vie et la mort. Elle décide de s’inspirer de ses séries médicales préférées, mais chaque tentative semble mettre le patient de plus en plus en danger… Car malheureusement la vie ce n’est pas du cinéma.

Une bande de bikers juifs dirigée par leur chef (Bruno Solo), accompagne le fourgon mortuaire (conduit par Lionel Abelanski) d’un membre de leur groupe pour son dernier voyage. Pour lui faire une ultime cérémonie ils ont besoin d’être 10 et le 10e homme ne sera pas vraiment celui que l’on croit…

Un conducteur (Lucien Jean-Baptiste) et ses passagers (Arsène Mosca et Michel Crémadès) en covoiturage décident de jouer au poker pour passer le temps. Le propriétaire de la voiture ayant misé la quasitotalité de sa valise, sa montre et même les cadeaux de son fils, va alors jouer l’impensable. Il en est certain, sur ce coup, il va se refaire.

Un père divorcé (Youssef Hajdi) se retrouve bloqué avec ses jumeaux de 10 ans. Pas de chance, c’est son seul week-end de garde et il va vivre un enfer quand, à l’occasion d’un cache-cache improvisé, ses enfants disparaissent pour de bon…

Une femme (Elodie Poux) et son collègue de travail (Vinnie Dargaud) dont elle est secrètement amoureuse, sont coincés ensemble pendant des heures. Elle va essayer de profiter de la situation pour séduire son passager en imaginant un scénario implacable... Elle le sait, il ne faut pas rater la chance de sa vie !

Après une lourde faute d’arbitrage qu’il refuse obstinément de reconnaître, Pierrick (Vincent Desagnat), arbitre de foot, devient l’homme à abattre sur les réseaux sous la pression du président du fan club (Jérôme Le Banner)… Mais est-il vraiment en sécurité dans l’embouteillage ?