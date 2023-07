"L'amie prodigieuse" : la saison 3 diffusée sur France 3 à partir du 27 juillet 2023

À partir du jeudi 27 juillet 2023 à 21:10, France 3 vous proposera de découvrir la troisième saison de la série adaptée de la tétralogie d'Elena Ferrante "L'amie prodigieuse".

Cet été, France 3 propose la suite de la série adaptée de la tétralogie d'Elena Ferrante au succès planétaire, "L'amie prodigieuse" – Celle qui fuit et celle qui reste, ou une histoire d'amitié fusionnelle dans l'Italie du Sud de l'après-guerre.

Ces huit nouveaux épisodes nous plongent au cœur des années 1970. Les deux amies sont désormais adultes, mais connaissent des destins bien différents. Elena/Lenù rencontre le succès avec son premier roman et vit désormais à Florence. Elle se marie avec Pietro, un brillant universitaire, et accueilleront deux petites filles. De son côté, Lila est restée à Naples et travaille dans des conditions difficiles dans l’entreprise de charcuterie de Bruno Soccavo. Sa santé physique et mentale en pâtit, mais elle peut compter sur le fidèle Enzo pour prendre soin d’elle et de son fils Gennaro.

Cette troisième saison ancrée dans les années 1970 sera marquée par la politique, les affrontements entre fascistes et communistes, les attentats à répétition qui marquèrent la décennie, et la révolution féministe dans un pays roi du patriarcat.